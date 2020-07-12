Meteoroloji’den İstanbul için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Pazar akşamı İç Anadolu’da başlayacak sağanak yağışların, Pazartesi günü ülkenin birçok yerinde etkili olacağını, Karadeniz’de ise kuvvetli yağışlara bağlı olarak sel beklendiğini duyurdu.

MGM’nin değerlendirmesine göre yağışlar bu akşam başlayacak. Bu akşam ilk saatlerde Afyonkarahisar ve Ankara çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

SEL UYARISI

Yağışların Pazartesi sabah saatlerinden itibaren Rize ve Artvin çevreleri ile Trabzon'un doğu ilçelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli (51-100 kg/m²) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel küçük çaplı dolu yağışı hadisesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği uyarısı yapıldı.

PAZARTESİ GÜNÜ BİRÇOK İL İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların Pazartesi günü ise öğle saatlerinden sonra Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu'nun kıyı kesimleri ile Giresun'un doğu, Trabzon'un batısı ile Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor.

İSTANBUL’DA PAZARTESİ SABAHI SAĞANAK VAR

Pazartesi günü sabah saatlerinden itibaren İstanbul’da yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği de açıklandı.