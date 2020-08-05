Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Meteoroloji’den Marmara’ya uyarı: Akşam saatlerinden itibaren…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara'da havanın az bulutlu ve açık geçeceğinin tahmin edildiğini belirtti. MGM tarafından yapılan açıklamaya göre rüzgarın akşam saatlerinden itibaren Trakya kesiminde kuzeydoğudan kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Uyarıların bitiş periyodunun ise 6 Ağustos saat 18:00 olduğu kaydedildi.

18:50 -
Haberler Gündem
Meteoroloji’den Marmara’ya uyarı: Akşam saatlerinden itibaren…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin edilirken Marmara için kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı. MGM’nin açıklamasında, “Rüzgarın akşam saatlerinden itibaren Trakya kesiminde kuzeydoğudan kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor” denildi.

Uyarıların başlangıç periyodunun 5 Ağustos saat 18:00, bitiş periyodunun ise 6 Ağustos saat 18:00 olduğu kaydedildi.

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more