Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Meteoroloji’den Marmara’ya uyarı! Yarına dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara bölgesi için kuvvetli rüzgar uyarısı yaptı. Rüzgarın yarın Trakya'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak esmesinin beklendiği ifade edilirken vatandaşlar yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları yönünde uyarıldı.

19:36 -
Haberler Gündem
Meteoroloji’den Marmara’ya uyarı! Yarına dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının Kıyı Ege’de 1 ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Meteoroloji’nin kuvvetli rüzgar uyarısında ise “Rüzgarın yarın Trakya’da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir” denildi.

Artvin Giresun Meteoroloji Rize TRABZON
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more