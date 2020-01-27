Meteoroloji’den son dakika hava durumu açıklaması: Kuvvetli yağış, buzlanma, sis…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz kıyıları ile Eskişehir, Bolu ve Düzce çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde Balıkesir’in batı kıyıları (Edremit, Ayvalık, Burhaniye, Havran, Gömeç) ile Çanakkale’nin Yenice ilçesinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde Balıkesir’in batı kıyıları (Edremit, Ayvalık, Burhaniye, Havran, Gömeç) ile Çanakkale’nin Yenice ilçesinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 13°C

Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu

İSTANBUL °C, 13°C

Parçalı çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 11°C

Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu

KOCAELİ °C, 13°C

Parçalı çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi ile zamanla bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 8°C

Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

DENİZLİ °C, 13°C

Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

İZMİR °C, 15°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

MANİSA °C, 12°C

Parçalı çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı, batısının çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz kıyılarının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 16°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı kesimleri sağanak yağışlı

HATAY °C, 16°C

Parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde Eskişehir çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yağmurlu

KONYA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Bolu ve Düzce çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif yağmurlu

DÜZCE °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu

KASTAMONU °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli

ZONGULDAK °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

AMASYA °C, 12°C

Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde hafif buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sisli

SAMSUN °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 9°C

Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde hafif buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sisli

TRABZON °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzeydoğusunda kuvvetli olmak üzere bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ELAZIĞ °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM °C, -2°C

Az bulutlu

MALATYA °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 0°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeydoğu kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 11°C

Az bulutlu

GAZİANTEP °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 7°C

Az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 14°C

Az bulutlu