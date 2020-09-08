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Metrobüste taciz iddiası! Sabıkalı şüpheli gözaltına alındı…

İstanbul'da Söğütlüçeşme-Avcılar metrobüsünde bir kadını bakışları, sözleri ve el hareketleriyle taciz ettiği öne sürülen kişi gözaltına alındı. Şüphelinin daha önceden uyuşturucu, hırsızlık, kasten yaralama gibi çeşitli suçlardan kaydı bulunduğu ortaya çıktı.

Sozcu.com.tr
12:06 -
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Metrobüste taciz iddiası! Sabıkalı şüpheli gözaltına alındı…

Olay dün akşam İstanbul’un Avcılar ilçesinde meydana geldi. Saat 22.00 sıralarında Söğütlüçeşme yönüne giden metrobüse binen A.K., araç sürücüsüne tacize uğradığını söyledi. Otobüs şoförünün haber vermesi üzerine taciz şüphelisi M.Ç., Üniversite Mahallesi durağında güvenlik görevlilerine teslim edildi.

Durağa gelen polisler, A.K.’nin şikayeti üzerine şüpheli M.Ç.’yi gözaltına aldı. M.Ç.’nin uyuşturucu, açıktan hırsızlık, yaralama gibi birçok suç kaydı bulunduğu ortaya çıktı. Şikayetçi kadın ve şüpheli, gerekli işlemlerin yapılması için polis merkezine götürüldü. (DHA)

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