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Mezarlıktaki utanç verici olay isyan ettirdi

Ankara’da bulunan Ortaköy Mezarlığı’nda utanç verici olay yaşandı. Mezarlıkta bulunan 66 mezardan Hıristiyan vatandaşlarımıza ait 19 mezarlık, tahrip edildi.

Ali Ekber ERTÜRK
10:01 -
Haberler Gündem
Mezarlıktaki utanç verici olay isyan ettirdi

Mezarlarda ciddi hasarlar meydana gelirken, vandalizm uygulayan, yaşları 16-17 olduğu bildirilen beş gencin gözaltına alındığı öğrenildi.

Geçen yıl kaybettiği 17 yaşındaki oğlunun mezarının tahrip edildiğini gören Olga KomshdoğanSÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada, “Hangi vicdan böyle bir şeyi kabul edebilir?” dedi.

FOTO: SÖZCÜ

Oğlunun tahrip edilmiş mezarını ziyaret eden Olga Komshdoğan, şunları söyledi:

* Burada benim de oğlum yatıyor. Geçen sene kaybettim, 17 yaşındaydı. Kendisiyle aynı yaşta çocuklar gelip onun mezarını tahrip edebiliyor. Hangi vicdan bunu kabul edebilir?

* Üstelik oğlumun ve Hıristiyanlara ait diğer mezarların tahrip edilip yıkıldığını bizden saklıyorlar. Bir mermerci aracılığıyla bunu öğrenebiliyoruz. İçim ağlıyor.

* Benim oğlum yaşasaydı böyle bir şey yapmazdı. Daha önce de yapmışlar ve kimse yakalanmamıştı. Yapanların mutlaka cezalandırılmasını istiyorum. Biz de maddi ve manevi tazminat davası açacağız.

FOTO: SÖZCÜ

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