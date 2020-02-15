Mezarlıktaki utanç verici olay isyan ettirdi

Mezarlarda ciddi hasarlar meydana gelirken, vandalizm uygulayan, yaşları 16-17 olduğu bildirilen beş gencin gözaltına alındığı öğrenildi.

Geçen yıl kaybettiği 17 yaşındaki oğlunun mezarının tahrip edildiğini gören Olga Komshdoğan, SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada, “Hangi vicdan böyle bir şeyi kabul edebilir?” dedi.

Oğlunun tahrip edilmiş mezarını ziyaret eden Olga Komshdoğan, şunları söyledi:

* Burada benim de oğlum yatıyor. Geçen sene kaybettim, 17 yaşındaydı. Kendisiyle aynı yaşta çocuklar gelip onun mezarını tahrip edebiliyor. Hangi vicdan bunu kabul edebilir?

* Üstelik oğlumun ve Hıristiyanlara ait diğer mezarların tahrip edilip yıkıldığını bizden saklıyorlar. Bir mermerci aracılığıyla bunu öğrenebiliyoruz. İçim ağlıyor.

* Benim oğlum yaşasaydı böyle bir şey yapmazdı. Daha önce de yapmışlar ve kimse yakalanmamıştı. Yapanların mutlaka cezalandırılmasını istiyorum. Biz de maddi ve manevi tazminat davası açacağız.