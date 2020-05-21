MHP’li vekil AKP’li başkanı topa tuttu: Artık rahatlık dönemi bitti

Ordu MHP Milletvekili Cemal Enginyurt, kentte yayın yapan yerel bir televizyonda katıldığı programda 31 Mart seçimlerinde MHP’nin Cumhur İttifakının gereğini yerine getirerek ve Ordu’da AKP adayı Hilmi Güler’i desteklediğini dile getirdi.

“AKP’NİN SEÇİMİ KAZANMASINDA BELİRLEYİCİ OLDUK”

“Sayın Hilmi Güler, 5 yerde miting yaptıysa biz 18 yerde miting yaptık” diyen Cemal Enginyurt şunları kaydetti:

* Cumhur İttifakına oy istedik. Hilmi Güler beyefendinin Ordu için bir şans olduğunu söyledik. En az 10 ilçede AK Parti’nin seçimi kazanmasında birinci derecede belirleyici olduk.

* Ama bu arkadaşlar seçimi kendilerini kazandıklarını düşündüler. Sayın Hilmi Güler MHP’yi hep unuttu. Cumhur İttifakını hep unuttu.

“ERDOĞAN OLMASA BUNLAR KÖYE MUHTAR OLAMAZDI”

Enginyurt, Başkan Hilmi Güler’in, kendisine ve AKP’ye hakaret eden CHP Milletvekili Mustafa Adıgüzel’e değer verip projeleri tartıştığını ileri sürerek şöyle konuştu:

* Mustafa Adıgüzel, Altınordu Belediye Başkanını Mecliste hedef alıyor, şehrin Valisine hakaret ediyor, Hilmi Güler 5 yerden 250 bin lira maaş aldı diye haykırıyor, her yerde Hilmi Güler'e hakaret ediyor. Ama bu Hilmi Güler Mustafa Adıgüzel'i el üstünde tutuyor.

* Mustafa Adıgüzel her gün hakaret ediyor AK Parti'ye, Cumhurbaşkanına hakaret ediyor. AK Partililer şunu bilsinler, belediye başkanı, vekiller şunu bilsinler.

* Recep Tayyip Erdoğan olmasaydı bunlar köyüne muhtar olamazdı. Sayın Cumhurbaşkanı sayesinde o koltukta oturuyorlar.

* Kim Sayın Cumhurbaşkanına hakaret ediyor, o hakarete cevap vermiyorlarsa, o hakaret edenleri makamlarda karşılıyorlarsa benim gözümde de il başkanımın gözünde de zerre kadar adamlıkları yoktur. Bu kadar net.

RAHATLIK DÖNEMİ BİTTİ

Başka şehirlerden adamlar getirip belediyede makamları CHP’lilere teslim edildiğini öne süren Enginyurt şu ifadeleri kullandı:

* Adamlarda orada oturup Ordu'nun adamını, iş adamlarını tehdit ediyorlar. Bunun Cumhur ittifakı ile ilgisi yok. Kimse bunu ittifaka eleştiri olarak görmesin.

* Ben inanıyorum ki AK Parti il başkanı dahil bu söylediklerimin altına imza atar. Ama il başkanı olduğu için söyleyemez.

* Cumhur ittifakı belediyeye destek verirken var, oy verirken var. Ama bir tane MHP’li meclis üyesi komisyona alınmadı. Bizim meclis üyemizin bir ayıbı, bir kusuru mu var? Neyini gördün?

* Ama Hilmi Güler ve arkadaşları şunu bilsinler, bu saatten sonra MHP, Ordu Büyükşehir belediyesinde ve Ordu’nun 18 ilçesinde yapılan yanlışları gündeme taşıyacaktır.

* Artık rahatlık dönemi bitti. Bir yıl sesimizi çıkarmadık. Bir yıl bekledik. Nisan ayında Ordu’da projeler uçacaktı. Ordu ayağa kalkacaktı.Bırak uçmayı yerimizden kalkamıyoruz.

Enginyurt, Başkan Güler’in MHP’lilerin telefonlarına bakmadığını ve randevu vermediği söyledi.

BU SAATTEN SONRA GÜLER İLE GÖRÜŞMÜYORUZ

Ordu Belediyesini karalayanların işe alındığını ancak seçim döneminde AKP için çalışan, bayrak asan gençlerin işe alınmadığını açıklayan Enginyurt, konuşmasına şöyle devam etti:

* Benim il başkanımı, ilçe başkanlarımı ve belediye başkanlarımı kimsenin madara etmeye hakkı yok. Sizden iş istemeyiz, ihale istemeyiz.

* Ordu güzel olsun diyoruz. 3-5 çocuğa ekmek verin diyoruz. Bu çocuklar AK Partinin çocukları. Belediye Meclis Üyesinin çocuğu, adamın 10 kat binası var işe giriyor. Zenginin çocuğu hiç problemi yok işe giriyor. AK Parti için bayrak asan, minibüste yatan kalkanlar sürünmeye devam ediyor.

* Bunu söyleyince Cumhur İttifakı’na zarar mı veriyor olacağız? Bu saatten sonra Hilmi Güler'le görüşmüyoruz. Bütün görüşmeyi kestik seçimlere kadar. 2023'e kadar Hilmi Güler ile hiçbir şekilde görüşmeyeceğiz.

* Hilmi Güler kendini düzeltmediği müddetçe, bu milletin hakkını vermediği müddetçe, Cumhur İttifakına sahip çıkmadığı sürece, Hilmi Güler Cumhur İttifakının ilçe belediyelerine sahip çıkmadığı sürece, yanında çalışanlara dikkat etmediği sürece, bu şehrin insanını ayrıştırdığı sürece Hilmi Güler'le de görüşmeyi kesiyoruz bu saat itibariyle

ÇAYBAŞI’NIN ÇÖP SORUNUNU NEDEN ÇÖZMÜYORSUN?

CHP’li Gülyalı ilçesine Başkan Hilmi Güler’in çok fazla ilgi gösterirken, diğer ilçe belediyelerini yeterli ilginin gösterilmediğini iddia eden Cemal Enginyurt şunları söyledi:

* Gülyalı’yı ayağa kaldıracağım diyorsun. Akkuşa kaç defa gittin? Mesudiye’ye ne kadar gittin? Korgan’a, Kumru’ya ne yaptın? Çaybaşı’na ne yaptın?

* Çaybaşı’nda, çöp meselesini çözemedin. Hala gece yarıları gizli gizli çöp döküyorsun. Dökmeyeceğim diye söz verdin. İlküvez’e gizli gizli çöp döküyorsun. İlküvez’in halkını da jandarmaya içeri aldırıyorsun.

* Hakkını savunmasına izin vermiyorsun. Çözsene kardeşim çöp meselesini. Söz verdiniz ya burası çöplük değil diye. Burası geri dönüşüm tesisi, burası arıtma yapacak, burası enerji üretecek dediniz ya.

SEÇİM VE SENET ZAMANI TEZ GELİR

Bazı ilçelerin köylerinde suların akmadığını ama belediyenin sayaç bağlayarak para aldığını sözlerine ekleyen Cemal Enginyurt şunları söyledi:

* Sizinle ve adamlarınızla hiç bir şekilde görüşmüyoruz. Sizinle görüşme talebimiz yok. Sizinle yol almıyoruz. sizinle yoldaşlık yapmıyoruz.

* Güzel bir sözü var Demirel'in. Seçim ve senet zamanı tez gelir diye. O senin yanında hayal kuranlar var.

* Büyükşehir Belediye Başkanı olacağım diye, filan yere Belediye Başkanı olacağım diye hayal kuranlar var. Hayallerinizi kursağınızda bırakmazsak namerdiz. Siz bizi tanımıyorsunuz. Tanıdığınız günde iş işten geçmiş olacak” dedi.