Midilli’de corona tespit edilen göçmenler Türkiye’den gitmiş

Yunanistan'ın Midilli Adası’na geçen 49 göçmenin ikisinde corona virüsü tespit edildi. Tamamının karantinaya alınan göçmenlerin 6 Mayıs’ta gece yarısı Balıkesir'ın Ayvalık ilçesi yakınlarından bindikleri botla Ege’ye açıldıkları öğrenildi.

İSTANBUL’DAN KAMYONLA AYVALIK’A ORADAN MİDİLLİ’YE

Saat 07.00 sıralarında Midilli Adası’nın Skalochori Köyü yakınlarında karaya çıkan Afgan vatandaşı ve Afrika kökenli 49 göçmen Yunan sahil güvenliği, polis ve sağlık ekipleri tarafından karşılandı. Yapılan sağlık kontrollerinde 4 göçmenin ateşli hastalık nedeniyle Midilli Devlet Hastanesi'ne götürülerek testleri yapıldı.

Midilli Adası’nda yayın yapan www.lesvospost.gr haber sitesinin okuyucularına duyurduğu haberde, 4 Afrikalı göçmenden 2’sinin corona virüsü testinin pozitif çıktığı belirtildi. Göçmenlerin İstanbul'dan Ayvalık'a kamyon kasasında gittiği ve ardından da temin edilen botla adaya geçtikleri belirtildi.

MORİA MÜLTECİ KAMPINA GÖTÜRÜLMEDEN KARANTİNAYA ALINDILAR

Yunanistan Göç ve İltica Bakanlığı yetkilileri ise 48 göçmenin Moria'daki göçmen kampına götürülmeden bir pansiyon da karantina alındığını duyurdu.

Batı Midilli Belediye Başkanı T. Verros “Göçmenlerin karantina altında ki sağlık kontrollerinin de sürekli yapıldığını ve ihtiyaçlarının giderildiğini, izole edilmiş durumda olduklarını” söyledi.