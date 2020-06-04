Milletvekilliği düşürülen Enis Berberoğlu’ndan ilk açıklama!

Milletvekilliği düşürülen Enis Berberoğlu, CHP Genel Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısında kalan 18 aylık cezasını yatmak için teslim olacağını belirterek çıktığı günden bu yana demokrasi koşullarında bir gelişme olmadığını belirterek kararın kendisi için bir sürpriz olmadığını söyledi.

”Demokrasi için bir bedel ödenecekse bu bedeli önce CHP’liler öder” diyen Berberoğlu, basın mensuplarından helallik istedi.

ADALET YÜRÜYÜŞÜ

CHP milletvekili Enis Berberoğlu MİT TIR’ları haberi yüzünden casuslukla suçlanıp 25 yıl hapse çarptırılmıştı. Peş peşe gelen tartışmalı kararlar üzerine CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu 15 Haziran 2017 günü Ankara'dan yola çıkarak İstanbul'da sona eren 24 günlük tarihi Adalet Yürüyüşü’nü gerçekleştirmişti.

Berberoğlu hakkındaki karar, Yargıtay tarafından 9 Ekim 2017’de bozulmuştu. Yeniden yargılanan Berberoğlu 13 Ekim 2018’de 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

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