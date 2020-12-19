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Milli Piyango Çılgın Sayısal Loto sonuçları belli oldu

Milli Piyango tarafından gerçekleştirilen ve büyük ikramiyesi 80 milyonu aşan Çılgın Sayısal Loto’da bu akşam 60 numaralı çekiliş gerçekleştirildi. Büyük ikramiye için belirlenen numaralar “14-27-63-65-71-77 Joker: 38” oldu.

Güncellenme: 22:12, 19/12/2020
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Milli Piyango Çılgın Sayısal Loto sonuçları belli oldu

Canlı yayın gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto’da şanslı numaraları doğru tahmin eden çıkmadı ve büyük ikramiye aylardır olduğu gibi bu hafta da devretti. Beş doğru tahminde bulunan 1 kişi ise toplam 422 bin 537 liranın sahibi oldu.

19 ARALIK ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Çılgın Sayısal Loto'nun 19 Aralık 2020 tarihli 60. çekilişinde şanslı rakamlar “14-27-63-65-71-77 Joker: 38” olarak açıklandı.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR? YENİ KURALLAR NELER?

Milli Piyango’nun yenilenen Çılgın Sayısal Loto oyununda, 90 rakam arasından 6 rakam seçilerek kupon oluşturulabiliyor. Aynı zamanda internet üzerinden de oynanan oyunda hızlı seçme özelliği ile 6 şanslı rakamı otomatik olarak rastgele çift ya da tek sayı şekilde belirlenebiliyor.

Yenilikler arasında bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek şansını arttırmak isteyenler sistem oyununu, çoklu oyun kombinasyonlarını oluşturabiliyor.

Çılgın Sayısal Loto, online olarak millipiyango.com.tr adresinden ve satış noktalarından oynanabiliyor.

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