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Okul tatili uzayacak mı? Milyonlarca kişinin gözü orada…

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs (corona virüsü) Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un da katılımıyla toplanıyor. Kritik toplantıda okul tatilinin uzayıp uzamayacağı gündeme alınacak ve karara bağlanacak. Erdoğan karar için Bilim Kurulu'nu işaret etmişti.

10:05 -
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Okul tatili uzayacak mı? Milyonlarca kişinin gözü orada…

Sağlık Bakanlığı koronavirüs (corona virüsü) Bilim Kurulu saat 13.30'da toplanacak ve toplantı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ortak bir basın açıklaması gerçekleştirecek. Toplantıda okul tatilinin uzayıp uzamayacağı da gündeme alınacak.

SİNYAL GELMİŞTİ

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Twitter hesabı üzerinden yayınladığı bakanlarla görüşmesinin yer aldığı videoda tatilin uzatılmasının sinyalini vermişti.

Erdoğan, Bakan Selçuk'un “Bir de ben sizin bir talimatınızı almak isterim. Bu hafta Bilim Kurulu'yla görüşüp bu tatili uzatmak isteriz” şeklindeki ifadesi üzerine de şu yanıtı verdi:

* Doğrusu Bilim Kurulu'yla görüşün. Ben tavsiyesini çok önemsiyorum. Yani uzatılabilir de uzatılmayabilir de.

* Ama Bilim Kurulu uzatalım diyorsa ona uyalım. bir hafta yeter diyorlarsa ona uyalım. İşin ehli onlar. Dolayısıyla onların tavsiyeleri istikametinde gitmekte fayda var.

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Son güncelleme: 10:24 25.03.2020
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