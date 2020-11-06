Mimar Sinan’ı soyup soğana çevirmişler

Mimar Sinan Üniversitesi Resim ve Heykel Müzesi’nde tarihi ve sanatsal değeri bulunan eserlerin kaybolması ile ilgili skandal büyüdü. 404 eserin kayıp 42 eserin ise çalıntı veya sahte olduğu bildirildi. 4 bin 24 eser ise ayırt edici özellikleriyle envantere kaydedilmedi. SÖZCÜ'nün gündeme getirdiği haber, Meclis gündemine de taşındı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, TBMM'de yaptığı açıklamada Üniversitesi'nde yaşanan skandala tepki gösterdi.

Kuşoğlu, “Sayıştay’ın Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Müzesi ile ilgili düzenlemiş olduğu raporunda 12 bin 378 sanat eserinin müzede olduğu ancak bunlardan 4 bin 24 tanesinin ayırt edici özellikleriyle envantere kayıt edilmediği, 404’ünün fiilen müzede olmadığı, 42 sanat eseri için de kayıp, sahte veya çalıntı ibaresinin düşüldüğü belirtildi. Toplam 446 tane kayıp sanat eseri var” dedi.

2 GÜVENLİKÇİ SUÇLANDI

Kuşoğlu, 2 yıldır bu konuda işlem yapılmadığını da belirterek ‘' İki güvenlik görevlisiyle ilgili ihbarda bulunulmuş. Bu kadar büyük bir yolsuzluğun, çalıntı eserin iki güvenlik görevlisi tarafından yapılması mümkün değil” dedi ve şunları söyledi:

‘'Sanat müzelerinde en önemli konu, eserlerin tespiti ve envantere ayırt edici olarak kayıt edilmesidir. Hepiniz sanat eserlerinin müzeden çalınmasıyla ilgili filmler izledik. Filmlerde bile bunlar zeka ve ayrıntılı çalışma gerektiren işler. Ama bizim yöneticilerin aymazlığı, beceriksizliği ya da kötü niyetleri nedeniyle çalma ve sahtekarlıklar olmuş. Envantere kaydedilmeyen 4 bin 24 sanat eseri de riskli konumda bulunuyor. Şu an için 42'si çalıntı olmak üzere toplamda 446 eser kayıp. 4 bin 24 eser için de aynı nitelikte sorunlar ortaya çıkabilir.”