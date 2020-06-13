Misafirlerimiz gönül rahatlığıyla gelebilir

Coronadan hem kişisel hem de Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı olarak nasıl etkilendiniz?

BÖCEK: Covid-19 gerçekten hepimizde korkuya neden oldu. Hemen kriz masamızı oluşturduk. Valimizle birlikte gece yarılarına kadar çalışıp, halkımızı salgından korumak için önemli kararlar alıp, uyguladık. Antalya'da 65 yaş üzeri 212 bin vatandaşımız var. Hepsinin sorunlarını dinledik, çözüm bulduk.

Belediyemizin öz kaynaklarıyla 13 bin 900 aileye toplam 1 milyon 452 bin 476 lirayı bulan nakdi yardım yaptık. 127 bin 930 aileye ayni yardım, 65 yaş üzeri 4 bin 552 kişiye de evde bakım hizmeti verdik. Salgın sürecinde belediyemize gelen 803 bin 140 talebin 759 bin 625'ini çözdük.

Sağlık çalışanlarımıza ücretsiz ulaşım desteği verdik. Alanya'da 40 yataklı tesisimizi sağlık personelimize açtık, aileleri de dahil günde 3 çeşit 2 öğün sıcak yemek desteği sağladık.

Bu arada biliyorsunuz turizm, Antalyamızın lokomotifi. Havuz, restoran, odaların kullanımına kadar kurallar belirledik. Artık misafir kabul edebilir durumdayız, herkes gönül rahatlığıyla gelebilir.

KİRALARI ERTELEDİK

Halk sağlığını korumak için bu süreçte 61 bin 850 bina, kamu kurumları, otogar, cami, toplu ulaşım araçlarını dezenfekte ettik. Günde 20 bin maske ürettik. Halkımıza 1 milyon 600 bin maske ile dezenfektan ürünlerini ücretsiz dağıttık. 249 belediye kiracısının kirasını 2 ay erteledik.

Karantinaya alınan mahallelere ekmek dağıttık. 19 ilçede Vefa Grubu'na destek sağladık. CHP'li belediyelerle ortak projemiz olan askıda fatura uygulamasına gelen başvuruların yüzde 62'si hayırseverlerce karşılandı. Paylaşmanın, birlikte hareket etmenin en güzel örneği yaşanıyor. Antalya aynı zamanda bir tarım kenti. Tarım sektörü de salgından olumsuz etkilendi.

Çiftçilerimize fide dağıttık. İpek böcekçiliği için dut fidanı yardımı yaptık. Üreticilere sera malzemesi yardımı yaptık. Evsiz vatandaşımıza barınma ve gıda desteği sağladık. 250 beslenme odağı ve su pınarı yerleştirerek sokak hayvanlarını aç bırakmadık. Antalyamız Türkiye'ye örnek oldu.

HERKESi KUCAKLADIK

Muhittin Böcek, “Mazbatamı aldığımda ilk verdiğim demeç, “Partili partisiz herkesin belediye başkanı olacağım” sözü olmuştur. Corona salgınında belediye olarak başarılı bir süreç yaşadık. Herkesi kucakladık. Maske, hijyen ve sosyal mesafeye özen gösterdik. Çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

250 bin kişi mağdur oldu

– Turizm nasıl etkilendi, kayıpla ilgili istatistiki veriler var mı?

BÖCEK: Sezon hazırlıkları yapılırken, bir anda tüm dünya sınırlarını kapattı, geziler iptal oldu. Oteller açılamadı. Zincirleme olarak pek çok sektör etkilendi. Otellerin kapanması nedeniyle 125 bin turizm çalışanı istihdam edilemedi. İçişleri genelgesiyle kapatılan 13 bin iş yerindeki 100 bin kişi bu süreçte çalışamadı.

Tarım ve sanayi sektöründe 25 bin kişi mağdur oldu. Antalya'da toplam 250 bin kişi salgın sürecinde evine ekmek parası götüremedi. Antalyamıza gelen turist sayısı bir önceki yılın rakamlarına göre büyük bir düşüş yaşadı. Turizmde büyük kaybımız var.

– Turizm bundan sonra ne olur, düzelme umudu ne oranda?

BÖCEK: Yurtdışı uçuşlarının açılması ile turizmin hareketlenmesini bekliyoruz. Salgın öncesinden başlayarak sektör temsilcileri ile el ele verdik. Antalya altyapısı, kaliteli turistik tesisleri ve işletmeleri ile sezona hazır.

Yerli ve yabancı misafirlerimizi gönül rahatlığı ile Antalya'ya bekliyoruz. Turistik tesisler özellikle ‘hijyen' konusunda ciddi önlemler alarak hizmet verecek. Salgın kurallarına yönelik belediyemiz titizlikle çalışmalarını sürdürüyor. Misafirlerimizin rahat etmesi için tüm imkanları sağladık.

Öz kaynaklarımızla yardım yaptık

– Halka yardım ulaştırmada engelle karşılaştınız mı? CHP'li belediyelere yönelik böyle bir engelleme gündeme gelmişti.

BÖCEK: 11 CHP'li Büyükşehir Belediyesi olarak yardım kampanyası başlattık, ama hesaplarımız İçişleri Bakanlığı'nca donduruldu. Halka yardım ulaştırmada bir engelle karşılaşmadık. Öz kaynaklarımızı kullandık.

Ben sen yok biz varız

Başkan Böcek şöyle devam etti: “İnsanları ne kadar mutlu ederseniz, o kadar mutlu olursunuz. Bu anlayışı 26 yıllık belediyecilik hayatımda aklımdan çıkarmadım. Antalyalılara ‘Bu kentin sakini değil sahibi olacağız' demiştim. Daha güzel, yaşanır bir Antalya için ben, sen yok biz varız.”