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MİT’in Ukrayna’da yakalayıp Türkiye’ye getirdiği PKK’lı İsa Özer tutuklandı

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Ukrayna'da düzenlediği operasyonda yakalanan ve İstanbul'a getirilen PKK'lı İsa Özer, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

18:09 -
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MİT’in Ukrayna’da yakalayıp Türkiye’ye getirdiği PKK’lı İsa Özer tutuklandı

MİT’in Ukrayna’da olduğunu belirlediği ve düzenlediği yurt dışı operasyonuyla gözaltına aldığı İsa Özer, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bakırköy Adalet Sarayı’na sevk edildi.

TUTUKLANDI

Bakırköy Adalet Sarayı’nda Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile Doğubayazıt savcısına ifade veren Özer, “Silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Doğubayazıt Sulh Ceza Hakimliği de SEGBİS aracılığıyla İsa Özer’i “Silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan tutukladı.

TERÖR ÖRGÜTÜNE 1996 YILINDA KATILMIŞ
PKK/KCK'ya 1996'da katıldığı tespit edilen İsa Özer'in, Romanya'da PKK yanlısı bir dernek üyesi olduğu ve Türk vatandaşlarından zorla para aldığı gerekçesiyle bir süre tutuklandığı, cezaevinden çıktıktan sonra da sınır dışı edildiği belirlenmişti. Çalışma başlatan MİT, PKK/KCK üyesi İsa Özer'in terör faaliyetlerini Ukrayna'da sürdürdüğünü belirlemişti. Odesa'da olduğu tespit edilen Özer, düzenlenen operasyon ile gözaltına alınarak özel yöntemlerle Türkiye'ye getirilmişti.
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Son güncelleme: 18:10 11.09.2020
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