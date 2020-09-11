MİT’in Ukrayna’da yakalayıp Türkiye’ye getirdiği PKK’lı İsa Özer tutuklandı

TERÖR ÖRGÜTÜNE 1996 YILINDA KATILMIŞ

PKK/KCK'ya 1996'da katıldığı tespit edilen İsa Özer'in, Romanya'da PKK yanlısı bir dernek üyesi olduğu ve Türk vatandaşlarından zorla para aldığı gerekçesiyle bir süre tutuklandığı, cezaevinden çıktıktan sonra da sınır dışı edildiği belirlenmişti. Çalışma başlatan MİT, PKK/KCK üyesi İsa Özer'in terör faaliyetlerini Ukrayna'da sürdürdüğünü belirlemişti. Odesa'da olduğu tespit edilen Özer, düzenlenen operasyon ile gözaltına alınarak özel yöntemlerle Türkiye'ye getirilmişti.