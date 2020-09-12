MSB: Doğu Akdeniz ve Karadeniz’de araştırma ve sondaj çalışmaları devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Karadeniz ve Doğu Akdeniz’de deniz yetki alanlarında sismik araştırma ve sondaj faaliyetlere devam eden araştırma gemilerinin son durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

MSB’den yapılan açıklamada Oruç Reis ve Barbaros Hayreddin Paşa araştırma gemileri ile Yavuz ve Fatih sondaj gemilerinin faaliyetlerine Deniz Kuvvetleri tarafından refakat ve koruma sağlanarak devam ettiği vurgulandı.

Gemilerin faaliyetlerinden fotoğraflar MSB’nin sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.

NAVTEX İLAN EDİLMİŞTİ

Doğu Akdeniz’de yeni Navtex kararı alınmış, 12-14 Eylül tarihleri arasında Sadrazamköy sahasında atış eğitimi yapılacağı duyurulmuştu.

NAVTEX NEDİR?

Navtex, denizcilere, meteoroloji tahminleri, seyir bilgileri, aciliyet, emniyet ve denizde çalışma yapılan sahalar hakkında bilgi veren haberleşme cihaz sistemidir. Ülkelerin Deniz Kuvvetleri, yapacağı eğitim ve tatbikatların bilgisini önceden duyurarak bu sahalara girilmemesi konusunda uyarılarda bulunuyor.