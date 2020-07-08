MSB: Hudut kartallarımız sınırlarımızda kaçakçılara göz açtırmıyor

Bakanlığın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

* Hudut kartallarımız sınırlarımızda kaçakçılara göz açtırmıyor. Hudut birliklerimiz, sınırlarımızın güvenliği için 24 saat kesintisiz olarak sürdürdüğü keşif, gözetleme, pusu ve nöbet faaliyetleri neticesinde, yasa dışı yollardan yurda sokulan silah, sigara, uyuşturucu ve ilaç kaçakçılığına büyük darbe vurmaya devam ediyor.

* Son olarak Van, Hakkâri ve Hatay hudut hatlarında yapılan arama tarama faaliyetlerinde; 60 adet yarı otomatik tüfek, 4360 gram kubar esrar, 4558 gram metamfetamin, 780 kutu tarım ilacı ve 12 bin 940 paket sigara ele geçirildi.