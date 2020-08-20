Müftü, bağış adı altında tehditle araba parası topladı iddiası

Bingöl'ün Karlıova İlçe Müftüsü İsa Demirkaynak’ın ilçe müftülüğüne araç satın almak için ilçede görev yapan yaklaşık 80 imam adına bankadan bin 200’er lira promosyon çıkarttığı ve sürgün tehdidiyle bu paraları bağış adı altında topladığı iddia edildi.

“MÜFTÜ, İMAMLARA ATTIĞI TEHDİT MESAJLARIYLA PARA TOPLANDI”

Zoraki bağış istendiğini iddia eden ve isminin verilmesini istemeyen müftülük çalışanı şunları kaydetti:

* İlçe müftümüz İsa Demirkaynak, müftülüğe bağlı yaklaşık 80 imamın maaşlarını aldıkları bankadan bin 200 lira promosyon çıkartıyor.

* Sonrasında ise imamların ortak kullandığı Whatsaap'dan imamlara ‘çektiğiniz paraları getirin sakın yanlış yapmayın' diye mesaj atıyor. Bu mesaj sonrasında korkudan dolayı 77 kişi parayı veriyor.

* Müftü, toplandığı yaklaşık 80 bin lira ile kendisine araba aldı. Normalde bu promosyon dinimizde yoksul insanlara dağıtılır, bazı arkadaşlarımız aldıkları bin 200 lirayı yoksullara dağıtıyor.

* Bunu öğrenen ilçe müftüsü ise parayı dağıtan imamları çağırarak fırça atıyor ve ceplerinden o parayı zorla alıyor.

* Hiçbir imam kendi rızasıyla bu parayı müftüye vermedi, müftü Whatsapp’tan imamlara attığı tehdit mesajlarıyla bu parayı topladı. Bu durum karşısında hiçbir imam şikayet etmiyor çünkü hepsi sürülmekten çekiniyor.

“BAĞIŞTA BULUNMAYAN 10 HOCAMIZ SÖZ KONUSUDUR”

İlçe müftüsü tarafından bağışta bulunmaları için imamlara gönderilen 8 maddelik mesajda, araç alımı konusunun Şubat ayında netleştiği belirtildi. İmamlara gönderilen mesajlarda şu ifadelere yer verildi:

* Değerli hocalarım. Öncelikle bağışta bulunan bütün hocalarımızı tebrik ediyor ve kendilerine şükranlarımı sunuyorum.

* Bu konuyu enine boyuna Şubat ayında konuşmuş ve bu konuda bir ittifak sağlamıştık. Söz konusu promosyon, 84 yıllık ilçede ilk defa araç alma amacıyla yaklaşık bir yıllık uğraşımız sonucunda verilmiştir.

* Konuya promosyonun kullanımının caiz olup olmaması mevzusunda öte kurumumuzun amaçlanmış bir hedefi ve sizden bir talebimiz olması yaklaşımıyla yaklaşmanızı diliyorum.

* Bağış kervanına başta ben olmak üzere eski ilçe müftümüz, yurt dışında görevli hocalarımız, aylık bin TL alan geçici fahri kuran kursu öğreticisi hocalarımızın tamamı ve siz değerli hocalarımızın kahir ekseriyeti katılmıştır. An itibariyle bağışta bulunmayan 10 hocamız söz konusudur

“MUHTAÇLARA VERDİM SÖYLEMLERİ BAHANEDİR”

* ‘İhtiyacım var, muhtaçlara verdim/vereceğim ve borcum var’ söylemleri birer bahanedir. Herkesin borcu var herkesin çevresinde muhtaçlar vardır. Bu bahaneye sarılmadan hocalarımızın kahir ekseriyeti bağışlarını gerçekleştirdi.

Henüz bağış kervanına katılmamış hocalarımızın da en kısa zamanda bizi yalnız bırakmayarak kadirşinaslığı ile doğru hareket etmelerini, bu hizmet hareketinde yer almalarını ve yanlış yapmamalarını dileriz.

Artık bu mevzuyu sonlandırıp kapatmak istiyoruz. Bu nedenle 22.04.2020 Çarşamba günü saat 17.00 son bağış tarihi olduğunu ve bu tarihten sonra kimsenin bağışını kabul etmeyeceğimizi bilmenizi isteriz.

“TEHDİT VE BASKI KESİNLİKLE SÖZ KONUSU DEĞİLDİR”

İddialarla ilgili telefonla görüştüğümüz Karlıova İlçe müftüsü İsa Demirkaynak ise baskı ve tehdit iddiasını kabul etmedi. Demirkaynak, konuyla ilgili şunları söyledi:

* Bu promosyon meselesi 5 ay önceki bir meseledir. Hocalarımızın hiçbirine herhangi bir baskı, tehdit gibi bir şey söz konusu değildir.

* Promosyonu zaten biz bankayla ilk mutabakata vardığımızda bütün hocalarımızla yaptığımız toplantımızda kurumumuz için bir araç alınması için promosyon ücretlerinin bağışlanacağına dair bir karar aldık.

Bankadan promosyon çıktığı zaman da hocalarımızın bizzat kendileri Türkiye Diyanet Vakfı Karlıova Şubesine EFT yaparak makbuzlarına araç için bağış notunu yazarak bağış yaptı.

Bağışını yapan yaptı yapmayan da yapmadı. Biz bu aracımızı 5 ay önce alacaktık ancak pandemi ve bölgemizde yaşanan deprem dolayısıyla araç alımımızı ileri bir tarihe aldık. Resmi işlemler başladıktan sonra yaklaşık 10 gün önce aracımızı aldık.

‘YANLIŞ YAPMAMALARI' SÖZÜNÜ AÇIKLAMAKTAN KAÇINDI

‘Henüz bağış kervanına henüz katılmamış hocalarımızın da en kısa zamanda bizi yalnız bırakmayarak kadirşinalığı ile doğru hareket etmelerini, bu hizmet hareketinde yer almalarını ve yanlış yapmamalarını dileriz' mesajıyla ne demek istediğini sorduğumuz da ise Demirkaynak, “Bununla ilgili bir şey söylemem doğru olmaz” diyerek cevap vermekten kaçındı.