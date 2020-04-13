Muğla CHP: SÖZCÜ gazetesini taraf olmadığı için dağıttık

Bildiri İl Başkanı Adem Zeybekoğlu ile birlikte CHP’li ilçe başkanları Halil Karahan (Bodrum), Aytaç Kurt (Datça), Murat Demir (Fethiye), Zekican Balcı (Marmaris) Mustafa Aytaç Kavak (Menteşe) ve İlgin Göktepe (Milas) imzasıyla yayımlandı.

Bildiride AKP ve onun il başkanlıklarının fuzuli işlerle uğraştığı ve bu dönemde bile açıklama yapma ihtiyacı duyarak her zaman yaptıkları ayrıştırıcı politikayı sürdürdüklerinin belirtildiği yazıda şu ifadelere yer verildi;

*Kahraman ve fedakar Sağlık çalışanlarının büyük mücadele içinde olduğu bir dönemde basiretsiz politikalarını sürdüren AKP trajikomik bir sokağa çıkma yasağı ilan etmiş 30 Büyükşehir ve bir ilde halka iki saat zaman bırakıp salgın döneminde alışveriş merkezlerine hücum etmelerine neden olmuştur.

*Bu süreçte Büyükşehir başta olmak üzere ilçe belediyelerimiz halkın her türlü ihtiyacı için seferber olmuş ekmeğinden gazetesine vatandaşın ayağına kadar hizmet götürmüştür.

“TARAF OLMADIĞI İÇİN SÖZCÜ'YÜ DAĞITTIK”

Ülkemizin taraf olmadığı ve gerçekleri yazdığı için, en çok okunan gazetelerinden olduğu için dağıtıldığının belirtildiği yazının devamı şöyle:

*Sözcü bu dönemde ücretsiz ve karşılıksız olarak vatandaşa erişebilmek için belediyelerimizden talepte bulunmuş, isteyen vatandaşlara da günlük gazete ulaştırılmıştır.

*Diğer gazetelerden belediyelerimize herhangi bir talep gelmemiştir. Politikalarını ayrıştırma, ötekileştirme, kutuplaştırma üzerine kuran AKP ve yandaş medyası hemen Sözcü gazetesinin halka ulaşmasına nedense tepki göstermiş, Türk Hava Yolları'nda yıllardır uygulanan gazete ayrımcılığına, Cumhurbaşkanlığı uçağında, akreditasyonda yapılan çifte standartlara bugüne kadar hiç ses çıkarmamıştır.

“BU ZİHNİYET VİRÜSTEN DAHA TEHLİKELİDİR”

*Ülkemize ne yazık ki yandaş medya kavramını getiren, hep kendinin övülmesini isteyen AKP'nin Muğla İl Başkanlığı nedense corona virüsü döneminde kabuğuna çekilmiş, belediyelerin hesapları bloke olurken, esnaf kan ağlıyorken ağzını açmamış gazete ve ekmek dağıtımına basın açıklaması yapma ihtiyacı duymuştur.

*Milletin parasıyla millete kolonya ve maske dağıtıp üzerine imza atıp hediye diyen anlayışı kınıyoruz. Corona virüsü döneminde tek vücut olması gereken kurumları bölen, yardımları engelleyen anlayışı kınıyoruz.

*Hesaplarınıza yatan parayı geri iade edin yoksa el koyacağız diyen baskıcı zihniyeti kınıyoruz. Bu dönemde bile siyaseti bırakamayan, tüm vatandaşlarımızı kucaklayamayan politikaları kınıyoruz. Esnaf, işçi, çiftçi zor durumdayken çözüm üretemeyen vurdumduymaz anlayışı kınıyoruz.

“BİZİ İZLEMEYE DEVAM EDİN”

*AKP'yi ve Muğla İl Başkanlığı'nı yerel yönetimlerimizi izlemeye devam etmelerini öneriyoruz. Vatandaşa hizmet nasıl götürülür noktasında projeleri ile gündem olan belediyelerimiz hangi partiden olursa olsun hiçbir ayrım gözetmeden vatandaşımızın yanında olmaya devam edecektir.

*Yasakçı, engelleyici zihniyetlere en güzel cevabı halkımız demokrasiyle verecektir. Bu kara günleri de birlik ve beraberlikle aşacağımıza yürekten inanıyor, bunun için çalışıyoruz. Birlikte başaracağız.

İLGİLİ HABER 'Neden Sözcü?' diye soranlara CHP'li başkandan yanıt: Akit de ücretsiz getirsin dağıtalım