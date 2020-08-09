Muğla’da, zeytinlikler ve ormanlar yandı

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Selimiye ve Kılavuz Köyleri arasındaki tarım arazilerinde dün saat 14.00 sıralarında başlayan ve rüzgarın etkisi ile hızla yayılan yangın 40 hektarın üzerinde zeytin ve 15 hektara yakın orman arazisini kül etti.

Gece boyunca orman işçilerinin müdahalesi devam ederken sabah erken saatlerinden itibaren 6 helikopter, iki uçak, 36 arazöz, 5 iş makinesı ve 90 orman işçisi ile söndürme çalışmalarına yeniden başlandı. Yangın saat 12.00 sıralarında kontrol altına alınabildi. Milas Belediye Başkanı CHP'li Muhammet Tokat ile Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak olay yerine giderek incelemelerde bulundu.

“ZARAR ÇOK BÜYÜK”

Kılavuz Köyü Muhtarı Turan Güneş SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada şunları söyledi:

* Selimiye sırtlarında başlayan yangın rüzgarın etkisi ile büyük hızla yayıldı. Köylüler olarak yangını durdurmak için çok müdahale ettik ancak başarılı olamadık. Yangın köyümüze kadar geldi. Köylülerimizden Salih Göce ile Fettah İşten’in zeytin arazilerinde zararı çok büyük.

* Şu ana kadar en az 40 hektarın üzerinde zeytinlik alan yandı. Yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları devam ediyor. Soğutma çalışmalarının hemen ardından zarar ziyan tespit çalışmalarını başlayacağız.