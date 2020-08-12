Muğla’daki yangınla ilgili sert suçlama: On binlerce zeytin yandı, bir kez su dökülmedi

Muğla'nın Milas ilçesinde geçtiğimiz hafta Selimiye Köyü'nden başlayarak Kızılcakuyu ve Kılavuz köyüne kadar devam eden ve 24 saat süren yangında köylülerin yaklaşık 40 hektarlık zeytinlik alanı ve 15 hektarlık ormanlık alan kül olmuştu.

500 YILLIK ZEYTİN AĞAÇLARI KÜL OLDU

Selimiye ve Kılavuz köylerinde CHP milletvekilleri Suat Özcan ve Süleyman Girgin ile birlikte yanan zeytinlik alanlarda incelemelerde bulunup köylülerle toplantı yapan CHP'li Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat sert açıklamalarda bulundu.

Yaşları 60 ile 500 arasında değişen asırlık zeytin ağaçlarının kül olduğunu belirten Tokat, söndürme çalışmaları sırasında köylülerin feryadının duyulmadığını söyledi.

9 HELİKOPTER VE 2 UÇAK ZEYTİNLİKLERE BİR KEZ BİLE SU ATMADI

Muhammet Tokat yaptığı açıklamada “Ne yazık ki defalarca uyarmamıza rağmen köylünün zeytinliklerine müdahale edilmedi. 9 helikopter, 2 uçak zeytinlik alanlara bir defa dahi su dökmedi, yoksa facianın boyutu bu kadar büyük olmayacaktı, köylülerin hali perişan. Yangın anında köylüler yetkililere ulaştı, ‘söndürün zeytinlerimizi, ağaçlarımızı’ dediler, orman yetkilileri köylülere şahıs arazisi olduğu için müdahale edemeyeceklerini söyledi, yazıktır, günahtır” dedi.

ON BİNLERCE ZEYTİN AĞACI YANDI

Tokat açıklamasının devamında ise “Köylülerimizi dinledik ve olayla ilgili bilgi aldık. On binlerce zeytin ağacımız yandı. Buradaki vatandaşlarımız geçimlerini zeytincilik yaparak kazanıyor, 500 yıllık zeytin ağaçlarının yok olması ciğerimizi yaktı. Yangına müdahale hususunda çeşitli duyumlar aldık; konuyu yakından takip edeceğiz ve bölge halkının her türlü hasarını Milas Belediyesi olarak onaracağız. Vatandaşlarımız bu konuda hiç endişelenmesin” ifadelerini kullandı.

“YANGININ ORMANA SIÇRAMASI BEKLENMİŞ”

Köylülerle yapılan toplantıda konuşan CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, Köylülerimizi dinledik ve olayı onların ağzından duyduk. Selimiye yangınında müdahale etme anlamında problemler var. Yangının ormana sıçraması tabiri caizse beklenmiş. Böyle bir anlayışı açıkçası kabul etmek mümkün değil.”dedi.

Konuşmasına devam eden Girgin, Kızılcakuyu bölgesinde helikopterlerin müdahale etmesinin ardından yangının kısa sürede kontrol altına alındığını hatırlatarak, “Bu kadar büyük zeytinlik bir alan yanar da bir tane su dökülmez mi? Köylülerin iddiaları çok vahim bu konuyu derinlemesine araştırıp TBMM' nin gündemine getireceğiz” açıklamasını yaptı.

Zeytinden geçimini sağlayan köylülerin zarar ziyan tespitinin yapılmaya başlandığı açıklandı.