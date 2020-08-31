Muharrem İnce: Bunun hesabını sormak için yollara düşüyoruz

2018 Cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP’den aday gösterilen ancak son dönemde partisiyle arasında soğuk rüzgarlar esen Muharrem İnce’nin kurduğu Memleket Hareketi bu cuma Sivas’tan yola çıkıyor.

Sivas Kongresi’nin yıl dönümünde kentte olacağını açıklayan Muharrem İnce, Türkiye’nin ikinci çeyrekte yıllık yüzde 9.9 küçüldüğünü gösteren verilerin açıklanmasının ardından isim vermeden Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ı eleştirdi.

İnce, Twitter hesabından bir paylaşımda bulunarak, şu ifadeleri kullandı: Ekim Eylülden, Kasım Ekimden daha iyi olacak, Türkiye uçacaktı. Türkiye ekonomisi 2. çeyrekte %9,9 küçüldü. Bir zamanlar 12 bin dolar olan kişi başı gelir şimdi 9 bin dolara geriledi. Her aile 90 bin lira fakirleşti. Bunun hesabını sormak için yollara düşüyoruz.