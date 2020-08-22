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Muharrem İnce’den bakanlığa ‘Erdoğan-Berat Albayrak’ tepkisi!

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Fatih sondaj gemisinin Tuna-1 kuyusu sondajında 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfettiğini duyurmasının ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan paylaşıma Muharrem İnce tepki gösterdi.

18:04 -
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Muharrem İnce’den bakanlığa ‘Erdoğan-Berat Albayrak’ tepkisi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi’nde gerçekleştirdiği ‘Millete Sesleniş' konuşmasında “Türkiye, tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi” müjdesini vermişti.

Erdoğan’ın açıklamasının ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından bir paylaşım yapıldı.

Bakanlığın paylaşımında şu ifadeler kullanıldı:

* Sayın Bakanımız Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde başlattığı Milli Enerji ve Maden Politikası tarihi bir başarıya ulaştı.

* Türkiye tarihinin en büyük doğalgaz keşfi hayırlı uğurlu olsun.

MUHARREM İNCE’DEN PAYLAŞIMA TEPKİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın paylaşımına 1000 Günde Memleket Hareketi’ni başlattığını açıklayan Muharrem İnce’den tepki geldi.

İnce, Twitter hesabından şu paylaşımı yaptı:

* Evlat babadan, Bakan Damat da olsa Cumhurbaşkanından daha önde olmaz, daha büyük gösterilmez.

* Devleti, devletin geleneklerini çökerttiler.

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Son güncelleme: 18:10 22.08.2020
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