Muharrem İnce’den bakanlığa ‘Erdoğan-Berat Albayrak’ tepkisi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi’nde gerçekleştirdiği ‘Millete Sesleniş' konuşmasında “Türkiye, tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi” müjdesini vermişti.

Erdoğan’ın açıklamasının ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından bir paylaşım yapıldı.

Bakanlığın paylaşımında şu ifadeler kullanıldı:

* Sayın Bakanımız Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde başlattığı Milli Enerji ve Maden Politikası tarihi bir başarıya ulaştı.

* Türkiye tarihinin en büyük doğalgaz keşfi hayırlı uğurlu olsun.

MUHARREM İNCE’DEN PAYLAŞIMA TEPKİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın paylaşımına 1000 Günde Memleket Hareketi’ni başlattığını açıklayan Muharrem İnce’den tepki geldi.

İnce, Twitter hesabından şu paylaşımı yaptı:

* Evlat babadan, Bakan Damat da olsa Cumhurbaşkanından daha önde olmaz, daha büyük gösterilmez.

* Devleti, devletin geleneklerini çökerttiler.