Muharrem İnce’den tarihi binayla ilgili sert açıklama!

Atatürk'ün yakın çalışma arkadaşı, Milli Eğitim Bakanı Mustafa Necati'nin yaşadığı, Ankara Mithatpaşa Caddesi üzerindeki evinin isminin “Nuri Pakdil Edebiyat Müzesi” olarak değiştirilmesi tartışma yarattı.

“KAHRAMANLARIMIZA SAYGISIZLIK YAPMAYIN”

Aynı zaman da eğitimci olan CHP Yalova eski Milletvekili Muharrem İnce, sosyal medyadan yaptığı açıklamada “Atatürk'ün Devrimci Milli Eğitim Bakanı, Kuvayı Milliyeci Mustafa Necati’nin yaşadığı evini kuru fasülyeci yapmak istediler, karşı çıkmıştık. Şimdi de adını değiştirmişler. Kahramanlarımıza saygısızlık yapmayın, tabela değiştirerek tarih yazacağını zanneden cahillerden olmayın” ifadelerini kullandı.

“PROTESTO ETMEYE DAVET EDİYORUM”

İnce, “Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün mücadele arkadaşı Mustafa Necati'nin evinin adının değiştirilmesine Necatibey Eğitim Fakültesi mezunu öğretmenler başta olmak üzere tüm öğretmenlerimizi protesto etmeye davet ediyorum” şeklinde açıklama yaptı.

MUSTAFA NECATİ KİMDİR?

Atatürk'ün yakın düşünce ve mesai arkadaşlarından, Kuvâ-yi Milliye hareketinde yer almış, TBMM'nin ilk üç döneminde milletvekilliği, Mübadele esnasında Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, 1924 Anayasası'nın yürürlüğe konulduğu sırada Adalet Bakanlığı, Tevhidi Tedrisat sürecinde ve Harf Devrimi esnasında Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı yapmış siyasetçidir.

Özellikle Millî Eğitim Bakanlığı döneminde (20 Aralık 1925 – 1 Ocak 1929) yaptığı hizmetleri ile hatırlanır. Necatibey Eğitim Fakültesi'ne adı verilmiştir. Altay Spor Kulübü'nün kurucularındandır.