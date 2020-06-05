İnce’den yasak iptali sonrası sert tepki: Aklınız yerinde mi?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanlığı’nın dün gece 15 il için ilan ettiği hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını iptal ettiğini duyurdu.

“KARARI İPTAL ETTİM”

Erdoğan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “2,5 aylık bir aradan sonra yeniden günlük hayatını düzenlemeye başlayan vatandaşlarımızın sıkıntıya düşmesine gönlümüz razı olmadı. Sokağa çıkma sınırlaması uygulamasını iptal etme kararı aldım” ifadelerini kullandı.

“AKINIZ YERİNDE Mİ?”

Alınan kararlara tepki gösteren Muharrem İnce, “Devlet hızlı karar almaz, devlet doğru karar alır. Sağlık Bakanı hafta sonu sokağa çıkma yasağı önerilmedi dedi, İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma yasağı ilan etti, “şahsım” sokağa çıkma yasağını kaldırdı. Aklınız yerinde mi?” dedi.