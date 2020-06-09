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Muharrem İnce’den TÜİK’teki görevden almalara tepki

Türkiye İstatistik Kurumu'nda görevli 26 bölge müdüründen 10'u bu sabah Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile görevden alındı. Kararı eleştiren CHP Yalova eski milletvekili Muharrem İnce, "Büyümede cici rakamlar geliyor" diye konuştu.

Halil ATAŞ
12:49 -
Haberler Gündem
Muharrem İnce’den TÜİK’teki görevden almalara tepki

Resmi Gazete'de bugün yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye İstatistik Kurumu'nda (TÜİK) bünyesinde görevli, 10 bölge müdürü görevden alındı.

TÜİK'te 22 Mayıs 2020’de başkanlık koltuğuna Yinal Yağan yerine Muhammed Cahit Şirin atanmıştı.

“CİCİ RAKAMLAR GELİYOR”

TÜİK bölge müdürlerinin görevlerinden alınmasını sosyal medya üzerinden eleştiren CHP Yalova eski milletvekili Muharrem İnce, “TÜİK'te 10 bölge müdürü görevden alınmış. Enflasyonda, işsizlikte, büyümede cici rakamlar geliyor” ifadelerini kullandı.

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CHP Cumhurbaşkanı İçişleri Bakanlığı Muharrem İnce sosyal medya Türkiye Yalova
Son güncelleme: 13:03 09.06.2020
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