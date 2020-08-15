Muharrem İnce’nin başlatacağı hareket vatandaşta nasıl yankı buldu?

CHP’nin eski Yalova Milletvekili ve 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin “Bin Günde Memleket” hareketini duyurmasının yankıları sürüyor.

İnce yaptığı açıklamada, CHP yönetimine de sert eleştiriler ve suçlamalarda bulunmuştu. İnce’nin 4 Eylül’de Sivas Kongresi’nin yıl dönümünde Sivas’tan başlatacağı hareket vatandaşta nasıl yankı buldu? SÖZCÜ vatandaşa sordu.

“DOĞRU DA ETİK DE BULMUYORUM”

MURAT ATALAY: Hayır. Ben CHP'liyim zaten Atatürkçüyüm. Muharrem İnce'nin başarılı olacağını düşünmüyorum. Ve destekleneceğini de düşünmüyorum.

KEMAL KARAKOÇ: Niye kendi kafasına göre iş yapıyor onu da anlamıyorum. CHP'de zaten dört dönem milletvekilliği yapmış bir insan, cumhurbaşkanı adayı gösterilmiş bir insan. Her şeyde ben varım demek olmaz.

KENAN MERCAN: Oylarımıza sahip çıkmadığını düşünüyorum. Doğru da etik de bulmuyorum. Partiye ve tabana yanlış yaptığını düşünüyorum. Çok bir ses getireceğini de sanmıyorum.

“İNCE ÇOK GÜZEL BİR DEPREM YARATTI”

ÖZAN KARDİ: Birileri bir hareket başlatsın diye ben kendi adıma bekliyordum ama inşallah olumlu bir şey olur. Bir harekete ihtiyaç var bence. İyi olan her şeyi destekleriz. Doğru olduğuna inandığım her şeyi desteklerim.

ONAY ERGÜN: Muharrem İnce çok güzel bir deprem yarattı. Türkiye'de epey zamandır uyuyan bir şeyi uyandırdı. CHP'nin her zaman örgütüne sahip çıkan bir parti olduğuna inanıyoruz, güveniyoruz. Başkaları gibi menfaat ve çıkar olmadığı için mutlaka güzel bir şey yaparlar yine. Yine hep birlikte o çatı altında birleşirler diye düşünüyorum.

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