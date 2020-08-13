Muş’ta konser ve benzeri faaliyetler durduruldu!

Muş İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Vali İlker Gündüzöz başkanlığında toplanarak gündemdeki konuları görüşüp bazı kararlar aldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

* Gerçekleştirilen toplantıda, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının görüldüğü andan itibaren salgının kamu düzeni ve toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve salgının/bulaşmanın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı bilim kurulunun önerileri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirildi.

* Bu bağlamda virüsün yayılımın artma eğiliminde olduğu Muş’ta açık ve kapalı alanlarda konser ve benzeri faaliyetlerin durdurulması kararına varıldı. DHA