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Muş’ta konser ve benzeri faaliyetler durduruldu!

Muş'ta Vali İlker Gündüzöz başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, kentte açık ve kapalı alanlarda konser ve benzeri faaliyetlerin durdurulmasına karar verdi.

17:12 -
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Muş’ta konser ve benzeri faaliyetler durduruldu!

Muş İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Vali İlker Gündüzöz başkanlığında toplanarak gündemdeki konuları görüşüp bazı kararlar aldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

* Gerçekleştirilen toplantıda, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının görüldüğü andan itibaren salgının kamu düzeni ve toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve salgının/bulaşmanın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı bilim kurulunun önerileri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirildi.

* Bu bağlamda virüsün yayılımın artma eğiliminde olduğu Muş’ta açık ve kapalı alanlarda konser ve benzeri faaliyetlerin durdurulması kararına varıldı. DHA

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