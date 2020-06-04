Müşterisini darp eden taksici hakkında iddianame!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, geçen Şubat ayında Fas uyruklu kadına saldıran taksici hakkında “Hukuki alacağını tahsil etmek amacıyla yağma” ve “basit yaralama” suçlarından iddianame hazırladı.

24 Şubat tarihinde yaşanan olaya ilişkin ayrıntılar, iddianamede yer aldı.

TRAFİK BAHANESİYLE TARTIŞMAYA BAŞLADI

İddianameye göre müşteki Fas uyruklu Chaımae Hamdı, Taksim'de ablasının doğum yaptığı hastaneye gitmek için Dolapdere Caddesinde şüpheli taksici Cengiz K.'nın aracına bindi.

Kasımpaşa Sosyal Tesisleri mevkiinde yer alan ışıklarda trafik yoğunluğu sebebiyle şüpheli taksici Cengiz K. ile müşteki Chaımae Hamdı’nın tartışmaya başladığı belirtilen iddianamede, tartışmanın kavgaya dönüştüğü ve araç içerisinde şüpheli Cengiz K'nın müşteki Chaımae Hamdı’ya şoför koltuğundan arkaya uzanarak vurduğu; bunun üzerine müşteki Chaımaem Hamdı’nın taksi ücretini ödemeksizin araçtan indiği belirtildi.

“YERE YATIRDI YUMRUK ATTI” İDDİASI

İddianamede Fas uyruklu genç kadının inmesinden sonra şüpheli Cengiz K.'nın da araçtan inerek müşteki Chaımae Hamdı’nın peşinden taksi ücretinin tahsili amacıyla gittiği ifade edildi.

Müşteki Chaımae Hamdı da ifadesinde taksicinin peşinden gelerek kendisini yere yatırıp boğazını sıktığını, ayağını göğüs kısmına dayadığını ve yumruk attığını iddia etti.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İNCELENDİ

Taksi içindeki kamera görüntüsünü de inceleyen savcılık, taksici şüpheli Cengiz K., ile müşteki Chaımae Hamdı’nın aralarında hararetli bir biçimde konuşmaya başladıklarının kamera kaydına yansıdığını belirterek, “Kameranın ses kaydetme özelliği bulunmadığından tarafların ne söylediğinin anlaşılamadığı ancak hal ve hareketlerden tartışma olduğunun açık bir biçimde farkedildiği, bir süre sonra şüpheli Cengiz K'nın şoför koltuğundan arka sağ tarafına dönmek suretiyle müşteki Chaımae Hamdı ile kavga etmeye devam ettiğinin görüldüğü, tartışma sırasında şüpheli Cengiz K’nın elinin tersi ile müşteki Chaımae Hamdı’ye vurduğu sonrasında müşteki Chaımae Hamdı’nın araç içerisinden indiği, hemen arkasından ise müşteki Cengiz Kabak’ın inerek müşteki Chaımae Hamdı’nın peşinden gittiği, araç dışındaki kamera görüntülerinde ise olay anını gösterir bir görüntü olmamakla birlikte şüpheli Cengiz Kabak’ın müşteki Chaımae Hamdı’nın peşinden gittiği, bir süre görüntü açısında kimsenin olmadığı, sonrasında şüpheli Cengiz Kabak’ın elinde paraya benzeyen bir cisim olduğu halde aracın önünden şoför mahalline geçtiği ve olay yerinden ayrıldığının görüldüğü” aktarıldı.

Savcılık iddianamede, şüpheli Cengiz K.’nın eylemlerinin “hukuki alacağın tahsili amacıyla yağma suçunu oluşturduğu” vurgulandı.