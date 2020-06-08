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Müyesser Yıldız kimdir? Gazeteci Müyesser Yıldız nereli?

Gazeteci Müyesser Yıldız 1963 yılında Adıyaman Besni'de doğdu. Müyesser Yıldız Oda TV Ankara Haber Müdür olarak görev yapıyor. İşte Müyesser Yıldız kimdir sorusunun yanıtı ve hayatı...

13:57 -
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Müyesser Yıldız kimdir? Gazeteci Müyesser Yıldız nereli?

Bulvar, Tercüman, Günaydın, Akşam gazetelerinde ve Nokta Dergisi’nde çalışmaları bulunan Müyesser Yıldız kimdir merak ediliyor. İşte Müyesser Yıldız’ın hayatı…

MÜYESSER YILDIZ KİMDİR?

Gazeteci Yıldız, 1963 yılında Adıyaman Besni’de dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın Yayın Yüksek Okulu’ndan mezun oldu. Bulvar gazetesi çıktığı sırada burada çalışmaya başladı. Bulvar’ın kapatılmasının ardından Tercüman’da çalışma hayatına devam etti.Bir ara yazdığı yazılar nedeniyle işten çıkarıldı. Bulvar, Tercüman, Günaydın, Akşam gazetelerinde ve Nokta Dergisi’nde çalışmalar yürüttü. Müyesser Yıldız son olarak Odatv’de yazılar kaleme aldı.

Gazeteci Müyesser Yıldız, Naci Uğur ile evlidir. Yıldız’ın kaleme aldığı üç kitabı bulunuyor.

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