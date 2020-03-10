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N95 maske nedir? N95 maske kullanımı corona virüsten korur mu?

Corona virüsü ile ilgili gelişmelerin ardından tüm dünyada maske kullanımı artış gösterdi. En fazla tercih edilenler arasında ise 'N95' maske yer alıyor. Peki N95 maske corona virüsten korur mu?

23:51 -
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N95 maske nedir? N95 maske kullanımı corona virüsten korur mu?

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgını nedeniyle vatandaşlar kendi yöntemleri ile tedbir almaya çalışıyor. Özellikle son zamanlarda maske kullanımı artış gösterirken bunlar arasında en çok tercih edileni N95 maske oldu. Peki N95 maske corona virüsünden korur mu? İşte yanıtı…

N95 MASKE VİRÜSTEN KORUYOR MU?

SÖZCÜ‘ye konuşan Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Cengiz Uzun, vatandaşların genelde toz maskesi taktıklarını ve bunun hijyenik olmadığını belirterek şu uyarılarda bulundu:

* Normal fiyatlardan satılan burnu açıkta bırakan maskeler sizi virüslerden yüzde 30 oranında koruyabilir, cerrahi maskelerde dahi bu korunma rakamı yüzde 70'e kadar yükseliyor.

* Yüzde yüz koruma yöntemi diye bir şey yoktur.

* Sağlık çalışanlarının solunum izolasyonunda kullandıkları N95 maddeli maskeler var onları kullanıyoruz. Biz şu anda korona için sadece cerrahi maske öneriyoruz.

* Diğer izolasyon yöntemimiz ise temas. Diyelim ki kişi eline öksürdü ve siz de onunla tokalaştınız o zaman virüs mukozalardan size ulaşabilir. El hijyeni de bu noktada çok önemli.

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Sağlık Sözcü yüzde yüz
Son güncelleme: 23:52 10.03.2020
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