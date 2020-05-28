Nazmiye teyzeye Yavaş sahip çıktı

CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi kısa süre önce bir video yayınladı… 1200 lira ile geçinmeye çalışan Nazmiye Torun'un (67), sokak röportajında sarf ettiği sözler, Türkiye'nin yüreğini dağladı: “Kocamdan kalan bin 200 TL maaşım var. Kira, elektrik, su borcuna yetmiyor. Oğlum üç gün çalışıyor, beş gün çalışamıyor. Et alamıyorum. Çay, şeker, iki yumurta banmak için alabilirsem o. Kuruyemişçilerin önünden bakarak geçiyorum…”

KURUYEMİŞ VE SOHBET

Bu sözler yankı bulunca Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hemen devreye girdi. Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç, Nazmiye teyzeyi ziyaret etti, belediyenin yardımlarını götürdü. Koç “Nazmiye teyzemizi, başkanımızın talimatıyla ziyaret ettik. Sohbet ettik, kuruyemiş yedik. Teyzemizin selamları var” dedi.