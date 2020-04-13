‘Neden Sözcü?’ diye soranlara CHP’li başkandan yanıt: Akit de ücretsiz getirsin dağıtalım

İçişleri Bakanlığı’nın aldığı kararla hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle evlerinde kalan vatandaşların ihtiyaçları belediyeler tarafından karşılandı.

Samsun’un CHP’li Atakum Belediyesi de 2 gün boyunca vatandaşa ücretsiz ekmek ve Sözcü Gazetesi dağıttı.

Ancak, başta kentin AKP Milletvekili Çiğdem Karaaslan ve AKP İl Başkanı Ersan Aksu olmak üzere iktidar partisi üyeleri gazete dağıtımına tepki gösterdi.

BELEDİYENİN KASASINDAN TEK KURUŞ ÇIKMADI

Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, yapılan eleştirilere cevap vererek Sözcü gazetesinin talep üzerine ilçe sakinlerine ücretsiz ulaştırıldığına vurgu yaparak şunları söyledi:

* Dağıtımı yapılan Sözcü gazetesi, ilgili kuruluşun talebi ve belediyeye ücretsiz şekilde verilmesi sonucu ilçe sakinlerimize ulaştırılmıştır.

* Yurttaşlarımıza dağıtılan Yeniçağ, Cumhuriyet ve Birgün gazetelerine yönelik talep ilçemizdeki hayırseverlerden gelmiş ve yine ücreti de aynı hayırseverler tarafından karşılanmıştır.

* Sokağa çıkma yasağı nedeniyle evlerinde kalan yurttaşlarımıza, ekiplerimiz tarafından dağıtılan binlerce ekmek ve gazete için Atakum Belediyesi ve bağlı kuruluşların kasasından tek kuruş ödeme yapılmamıştır.

* Yine yurttaşlarımıza ücretsiz olarak ulaştırılan ekmekler, Atakum'da hizmet veren fırınlar tarafından bağışlanmıştır.

DİĞER GAZETELERDEN TALEP OLURSA BİZ DAĞITIRIZ

Atakum Belediyesi’nin basın özgürlüğünü destekleyen bir anlayışla Basın Konseyi’nin çağrısına destek verdiğinin altını çizen Başkan Deveci sözlerini şöyle sürdürdü:

* Atakum belediyesi, Basın Konseyi'nin yaptığı, vatandaşı gazetesiz bırakmayın çağrısına yanıt vermiştir.

* Sokağa çıkma yasağı süresince kapalı kalan bayiler nedeniyle dağıtımı yapılamayan tüm gazetelerden gelen dağıtım taleplerine ücretsiz temin edilmesi koşuluyla olumlu yanıt vermiştir.

* Sokağa çıkma yasağı gibi olağanüstü koşullarda, ülkemizde ve kentimizde yayın yapan herhangi bir gazetenin, dağıtım için Atakum Belediyesi'ne ulaşması durumunda hiçbir kaygı gütmeden talebinin yerine getirileceğinin herkesçe bilinmesini isteriz.

* Akit gazetesi de ücretsiz dağıtımına yardım isteseydi onu da dağıtırdık. Ben düşüncenin özgürce ifade edilip yayılmasını ömrüm boyunca savunageldim.

ZAMAN VE SABAH GAZETELERİNE NE KADAR PARA ÖDEDİNİZ

CHP İl Başkanı Fatih Türkel’de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, AKP’lileri hedef alarak, şunları söyledi:

* AKP il başkanı Sayın Aksu, AKP Genel Başkan Yardımcısı Sayın Karaaslan, Atakum Belediyesi’nin dağıttığı ekmek ve gazetelerden rahatsız olmuş.

* Siz önce AKP’li Belediyelere Zaman ve Sabah gazetelerine ne kadar para ödediklerini bir sorun sonra verilen hizmeti eleştirin.