Nevşin Mengü suç duyurusunda bulundu: ‘Trollere’ örgüt davası!

Gazeteci Nevşin Mengü, kendisine hakaret eden “elmeru_baba” ismini kullanan Twitter kullanıcısı hakkında şikayetçi oldu.

Avukat Hüseyin Ersöz tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na verilen şikayet dilekçesinde, Nevşin Mengü’ye yapılan saldırının Twitter üzerinden planlı ve organize bir kampanya şeklinde yürütüldüğünü vurgulayarak “elmeru_baba isimli Twitter kullanıcısı şüphelinin ‘Suç İşlemek amacıyla örgüt kurma' ve ‘Halkı kin be düşmanlığa tahrik' suçlarını işlediği ifade edildi.

Dilekçede saldırganın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlara da yer verildi.

Şüphelinin Twitter'dan hakaret ve tehdit içeren paylaşımlar yaptıktan sonra tepkiler üzerine hesabını askıya aldığı belirtilen dilekçede, “Şüpheli, söz konusu Twitter paylaşımında, son günlerde medyada sıkça yer alan ‘darbe dedikodusuna' binaen ‘Darbeye yeltenirlerse Nevşin benim' ifadelerini kullanmış, böylece müvekkilin hiçbir dayanağı olmamasına rağmen ‘darbeye yelteneceği' iftirasında bulunmuş ve ‘Nevşin benim' ifadesi ile müvekkili hedef alarak açık şekilde can güvenliği ve vücut dokunulmazlığına ilişkin ‘cinsel saldırı' imalı bir tehditte bulunmuştur” denildi.

“ÖRGÜTLÜ SALDIRI”

Nevşin Mengü'ye yapılan saldırıyı sosyal medya platformu üzerinden ve troll olarak nitelendirilen Twitter kullanıcılarının planlı ve organize bir şekilde devam ettirdiği anlatılan dilekçede, “Şüphelinin ilgili paylaşımının planlı ve organize şekilde gündemde tutularak ve devam ettirilerek infial yaratılmaya gayret edildiği de hesaba katıldığında şüpheli ve kimliği belirlenemeyen diğer şüpheli Twitter kullanıcıları tarafından suç işlemek amacıyla örgüt kurulduğu ve müvekkil ile sair mağdurların örgütlü bir saldırının mağduru oldukları açıkça görülebilmektedir” ifadeleri kullanıldı.