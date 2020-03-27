Uçuşların kapalı olduğu New York’tan gelen 500 kişi nerede?

Türk Hava Yolları (THY), corona virüsü salgınına karşı alınan önlemler kapsamında, New York-İstanbul uçuşlarını durdurma kararı aldı.

UÇUŞLAR İPTAL AMA 500 KİŞİ GELDİ

THY'nin tarifeli uçuşlarının iptal edilmesinde geç kalındığını belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Açıkel, son iki günde New York'tan İstanbul'a yaklaşık 500 yolcunun geldiği bilgisini paylaştı.

Bu yolcuların hangi şartlarda kabul edildiğinin belirsiz olduğunu belirten Açıkel, yolcuların hangi şartlarda kabul edildiğinin, karantina uygulanıp uygulanmadığının Sağlık Bakanlığı tarafından kamuoyuyla şeffaf şekilde paylaşılması gerektiğini söyledi.

SON İKİ GÜNDE ABD’DEN 400 HONG KONG VE RUSYA’DA 600 KİŞİ GELDİ

Uçuşların halen devam ettiği Washington'dan son iki günde yaklaşık 200 yolcunun, Chicago'dan son bir günde ise yaklaşık 200 yolcunun, Moskova'dan son üç günde yaklaşık 500 yolcunun, Hong Kong'tan ise bir günde yaklaşık 100 yolcunun İstanbul'a geldiğini bilgisini paylaşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Açıkel, bu yolcuların da hangi şartlarda kabul edildiğinin bilinmediğini söyledi.

THY PERSONELİ DE RİSK ALTINDA

THY'nin bu süreçten en çok etkilenen kurumlardan birisi olduğunu ve THY personelinin de büyük risk taşıdığını vurgulayan CHP'li Açıkel, vaka sayısının çok büyük bir artış gösterdiği ABD'den tarifeli uçuşların bir an önce tamamen durdurulmasının virüsün taşınma ihtimalini yavaşlatacağını ve bulaşma riskinin azaltılmasına katkı vereceğini söyledi.