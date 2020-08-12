Nihal Olçok’tan Erdoğan ve Kasapoğlu’na sert tepki: Bu nasıl bir nezaketsizliktir ki…

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, Kocaeli’nin Derince ilçesinde inşa edilen Abdullah Tayyip Olçok Gençlik ve Spor Merkezi’nin açılacağını sosyal medya hesabından duyurdu.

15 Temmuz’daki hain darbe girişiminde babası Erol Olçok ile birlikte İstanbul’da şehit edilen 17 yaşındaki Abdullah Tayyip’in adının verildiği tesisin açılışına davet edilmediğini ileri süren anne Nihal Olçok, twitter hesabından tepki gösterdi.

“BU SİZİ AŞAR AMA YİNE DE DAVET BEKLEDİM”

“Abdullah'ın annesi var biliyorsunuz değil mi? Bu nasıl bir nezaketsizliktir ki evladımın isminin verildiği tesisi açılıyor ama anne davet edilmiyor. Gerçi bu sizi aşar biliyorum ama yine de davet bekledim” ifadelerini kullanan Nihal Olçok, tweet’inde Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı da etiketledi.

AKP’YE YÖNELİK SERT ELEŞTİRİLER YAPIYOR

15 Temmuz 2016’daki hain darbe girişiminde Nihal Olçok eşi AKP’nin eski reklam danışmanı Erol Olçok ile oğlu Abdullah Tayyip Olçok darbeci askelerin ateş açması sonucu hayatlarını kaybetmişlerdi. Nihal Olçok, 2016 beri AKP’ye yönelik sert eleştirileriyle gündeme geliyor.