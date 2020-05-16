Niyetler iyi ama sosyal mesafe hiçe sayıldı

Vatandaşlardan maske takmalarını ve sosyal mesafe kuralına uymasını isteyen siyasilerin bu kurallara uymadıkları ortaya çıktı.

NEVŞEHİR

AKP’li Nevşehir Belediyesi başlattığı ağaçlandırma seferberliği kapsamında, kentteki her yeni doğan bebek ve vefat edenler için oluşturulan Vefa Ormanı’na fidan dikimi yaptı. Belediye Başkanı Rasim Arı’nın da katıldığı etkinlikte 600 fidan dikilirken, sosyal mesafe kuralına uyulmadığı gözlendi.

TRABZON

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ise, AKP’li Başkan Murat Zorluoğlu’nun talimatıyla çocuk yuvalarında kalan kimsesiz çocuklar için bir eğlence yaptı. Çimenli, Bahçecik ve Çamlık yerleşkeleri önünde mehter konseri düzenlendi. Hacivat-Karagöz, Nasreddin Hoca ve Karakaçan, İbiş-Aşuk-Maşuk gösterileri sergilendi. Çocuklar ise yapılan gösterileri iç içe sosyal mesafe kuralı hiçe sayılarak izlemek zorunda kaldı.

AMASYA

CHP Amasya İl Teşkilatı’ndan bir heyet İl Başkanı Turgay Sevindi’nin önderliğinde Eczacılar Odası Başkanı Serkan Zobu’yu ziyaret etti. Eczacılar Günü’nü kutlayan heyet, bir oda içerisinde gerçekleşen ziyarette sosyal mesafe kuralını unuturken bir kanepeye 3 kişi oturdu.