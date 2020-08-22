O rektör iddialara cevap verdi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesine ikinci kez rektör olarak atanan Prof. Dr. Alim Yıldız’ın seçimlerde karşısına rakip olarak çıkan Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Çetin’i istifaya zorladığı ileri sürülmüştü.

Prof. Dr. Yıldız, rektörlük seçimlerine 13 öğretim görevlisinin başvurduğunu belirterek, kurum olarak bütün uygulamalarda Anayasa ve YÖK’ün kararları dışında herhangi bir uygulamaya yer verilmediğini söyledi.

KENDİ HÜR İRADESİYLE İSTİFA ETTİ

Rektörlük için yüksek okul müdürü, bölüm başkanı gibi idari görevleri bulunan öğretim üyelerinde başvuru yaptıklarını ifade eden Yıldız, şunları kaydetti:

* 2 aylık seçim sürecinde Prof. Dr. İlhan Çetin’in de dahil olduğu idari görevi bulunan hiçbir öğretim üyemizden istifa konusunda talepte bulunulmadığı gibi atamadan sonra da böyle bir durum gerçekleşmemiştir.

* Eski Tıp Fakültesi dekanımız Prof. Dr. İlhan Çetin, 17.08.2020 tarihinde, beni ziyaret ederek kendi isteği ile istifasını sunmuştur.

* Sayın Çetin, geçmişte belediye başkan yardımcılığı dahil önemli idari görevlerde bulunmuş yasaları ve teamülleri bilen bir öğretim üyemizdir.

* Hür iradesi dışında kendisinin istifaya zorlanması asla söz konusu olmadığı gibi helalleşerek ayrılmıştır.