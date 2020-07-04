O soru yeniden gündemde: Havai fişek gerekli mi?

Sakarya’da havai fişek fabrikasında gerçekleşen patlama ”havai fişek gerekli mi?” sorusunu yeniden gündeme getirdi.

Havai fişekler gürültü kirliliğinin yanı sıra, kimyasal ve zehirli gazların havaya karışmasıyla insanlar dahil birçok canlının sağlığını ve yaşam alanını olumsuz etkiliyor. Konuya ilişkin SÖZCÜ’ye açıklamalarda bulunan Doğal Hayatı Koruma Vakfı-Türkiye (WWF-Türkiye) Yaban Hayatı Danışmanı, Veteriner Hekim Ahmet Emre Kütükçü, havai fişeğin kuşları korkuttuğunu ve birbirlerine çarparak ölmelerine neden olduğunu da belirtti.

KUŞLARIN ÖLÜMÜNE SEBEP OLUYOR

Kütükçü, ”Sulak alan, ormanlık alan ve parklardaki kuşlar olsun atılan havai fişeklerin etkisiyle paniğe kapılıyor. Hava kararmadan buldukları ve geceyi geçirdikleri güvenli alanları terk etmek zorunda kalıyor. Ağaçlara, binalara, elektrik hatlarına ve birbirlerine çarparak yaralanıyor ya da ölüyorlar. 2011 yılının ilk gününde ABD’nin Arkansas eyaletinde etrafa saçılmış 5 bine yakın kırmızı kanatlı karatavuk kuşu ölü bulundu. Yapılan araştırmalar yılbaşı gecesi atılan havai fişeklerin neden olduğu paniğin kuşları havalandırdığı ve sonra birbirlerine çarparak düşüp hayatlarını kaybettiğini ortaya koydu” dedi.

Enerji kullanımının kuşlar için çok önemli olduğunu ve havai fişeklerin neden olduğu panik sebebiyle uzun süre uçmaları sonrasında güvenli bir şekilde iniş yapsalar bile kaybettikleri enerjiyi yerine koyamadıkları için öldüklerini söyleyen Kütükçü, ”Ayrıca kuluçkadaki yumurtalarını ve yavrularını terk etmek zorunda kalmalarından ötürü yavru kuşların kayıplarına neden olunabiliyor” dedi.

”SAĞLIĞA ZARAR VERİYOR”

Ayrıca havai fişeklerin içerdiği kimyasalların, zehirli gazların ve ağır metallerin havaya karıştığını belirten Kütükçü, ‘Bu zehirli maddeler daha sonra suyu ve toprağı kirleterek hem insanların hem de yaban hayvanlarının sağlığına ciddi zararlar verebiliyor” ifadelerini kullandı.

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