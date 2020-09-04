ÖGG sonuçları için bekleyiş sona eriyor

Özel Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından açıklanacak olan ÖGG sonuçları için heyecanlı bekleyiş bugün sona erecek. Sonuçların bugün ilan edileceğinin duyurulmasının ardından sabah saatlerinden itibaren sonuçları bekleyen adaylar sık sık sonuç sorgulama sayfasını ziyaret ediyor. ÖGG sonuçlarının birkaç saat içinde açıklanması bekleniyor.

ÖGG SONUÇ SORGULAMA EKRANI

ÖGG SINAVINA 4 GİRİŞ HAKKI VAR

ÖGG sınavına adayların giriş hakkı 4 olarak belirlendi. Her bir sınav için ayrı sınav ücreti yatırılır. Ayrıca özel güvenlik olurken silahlı ya da silahsız olarak seçim yapmanız gerekir. Silahlı ve silahsız Güvenlik Görevlisi olmak için aranan şartlar ve adaylardan istenilen belgeler farklıdır. Ayrıca Silahlı temel eğitim süresi 120 saattir. 15 gün temel dersler+ 3 gün silah dersi ( 2 gün teorik eğitim ve 1 gün poligonda 25 mermi atış eğitimi) olmak üzere toplam 18 iş günüdür. Silahsız temel eğitim alanlar 100 saattir. (15 gün) Eğitimlere katılmak mecburidir. Mazeretsiz %10 D/S (100 saatin 10 saati), mazeretli %30 D/S (100 saatin 10 saati) devamsızlık hakkınız mevcuttur.