Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

ÖGG sonuçları için bekleyiş sona eriyor

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün düzenlediği ÖGG sınavının sonuçları açıklandığı andan itibaren aşağıdaki linkten sorgulanabilecek. Özel Güvenlik Görevlisi olabilmek için Emniyet Genel Müdürlüğü’nün düzenlediği bu sınavdan en az 60 puan almak gerekiyor.

15:54 -
Haberler Gündem
ÖGG sonuçları için bekleyiş sona eriyor

Özel Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından açıklanacak olan ÖGG sonuçları için heyecanlı bekleyiş bugün sona erecek. Sonuçların bugün ilan edileceğinin duyurulmasının ardından sabah saatlerinden itibaren sonuçları bekleyen adaylar sık sık sonuç sorgulama sayfasını ziyaret ediyor. ÖGG sonuçlarının birkaç saat içinde açıklanması bekleniyor.

ÖGG SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Özel Güvenlik Görevlisi olmak için silahlı temel eğitim süresi 120 saattir silahsız temel eğitim alanlar için ise süre 100 saattir.

ÖGG SINAVINA 4 GİRİŞ HAKKI VAR

ÖGG sınavına adayların giriş hakkı 4 olarak belirlendi. Her bir sınav için ayrı sınav ücreti yatırılır. Ayrıca özel güvenlik olurken silahlı ya da silahsız olarak seçim yapmanız gerekir. Silahlı ve silahsız Güvenlik Görevlisi olmak için aranan şartlar ve adaylardan istenilen belgeler farklıdır. Ayrıca Silahlı temel eğitim süresi 120 saattir. 15 gün temel dersler+ 3 gün silah dersi ( 2 gün teorik eğitim ve 1 gün poligonda 25 mermi atış eğitimi) olmak üzere toplam 18 iş günüdür. Silahsız temel eğitim alanlar 100 saattir. (15 gün) Eğitimlere katılmak mecburidir. Mazeretsiz %10 D/S (100 saatin 10 saati), mazeretli %30 D/S (100 saatin 10 saati) devamsızlık hakkınız mevcuttur.

Emniyet seçim sınav
Son güncelleme: 16:18 04.09.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more