Öğle ezanı saat kaçta? Cuma namazı kılınacak mı, camiler kapalı mı?

Diyanet İşleri Ali Erbaş’ın, Cuma namazı yerine evde öğle namazı kılınmasını önermesinin ardından vatandaşlar evde öğle namazı nasıl kılınır sorusunun yanıtını araştırıyor. Geçtiğimiz hafta Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın imzasıyla 81 il müftülüğüne gönderilen yazıda, corona virüsün yayılma tehlikesine karşı cuma namazı ile vakit namazlarının cemaatle kılınması hususunda alınan kararla ilgili oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçmek için yeni tedbirler alındı. İşte öğlen namazı saati ve cuma namazı evde kılınır mı sorusunun cevabı…

CUMA NAMAZI EVDE KILINIR MI?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş imzasıyla müftülüklere gönderilen yazıda, insanın can güvenliğini sağlamanın İslam’ın ana gayelerinden biri olduğu belirtildi. Erbaş, daha önce yaptığı cuma namazı açıklamasında şu ifadelere yer vermişti: ”Cuma namazı başta olmak üzere cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara verilmesi gerekli hale gelmiştir. Bu süreçte cuma namazı yerine öğle namazının kılınması yeterlidir” dedi. Yani cuma öğlen namazı evlerde bireysel olarak, öğle namazı şeklinde kılınacak.

ÖĞLE NAMAZI SAATLERİ

İSTANBUL: 13:10

ANKARA: 12:55

İZMİR: 13:18

ANTALYA: 13:04

BURSA: 13:10

KONYA: 12:56