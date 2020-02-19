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Öğretmen oğlu intihar eden anneden Kılıçdaroğlu’na: Bu düzeni değiştirin!

Eğitim sisteminden ve çalışma şartlarından yakınarak Ankara'da intihar eden öğretmen İnan Avşar'ın annesi Seyyare Avşar, CHP'lilerin taziye ziyareti sırasında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile telefonla konuştu, Avşar, Kılıçdaroğlu'na "Ne olur, bu düzeni değiştirin gençlerimizi kurtarın" dedi.

21:34 -
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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Ankara'da bir özel okulda matematik öğretmenliği yapan İnan Avşar’ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da o sırada, Avşar ailesi ile telefonla görüştü ve kendilerine başsağlığı diledi.

Görüşme sırasında İnan Avşar’ın annesi Seyyare Avşar’ın Kılıçdaroğlu’na “Ne olur, yalvarıyorum. Bu düzeni değiştirin. Gençlerimizi kurtarın” diye seslendi.

İnan Avşar’ın Ankara Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verileceği öğrenildi.

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Son güncelleme: 21:36 19.02.2020
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