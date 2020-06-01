Oksitlenip rengi değişen Ulusal Yükseliş Anıtı bakıma alındı

Türkiye'nin en anlamlı anıtlarından ve Antalya'nın simgelerinden Cumhuriyet Meydanındaki Ulusal Yükseliş Anıtı'nda meydana gelen yıpranma nedeniyle Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in talimatı ile bakım, onarım ve temizlik çalışması başlatıldı.

ESKİ HALİNE DÖNDÜ

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 tedbirleri kapsamında bakım ve onarım çalışmalarına aşama aşama devam edildi. Hava kirliliği, oksitlenme, egzoz ve iklim şartları nedeniyle yıpranan 6 metre yüksekliğindeki anıtta bakım, onarım ve temizlik çalışmasına bugün de devam edildi. Temizlik sırasında rengi değişen Ulusal Yükseliş Anıtı artık eski haline döndü.

OKSİTLENME YAŞANDI

Heykeltıraş Nusret Demir Antalya'nın simgesi ve vatandaşların buluşma noktası olan alanda bulunan Atatürk Anıtında iklim değişikliği, hava kirliliği ve egzoz gibi sebeplerden oksitlenmeler yaşandığını belirterek şunları söyledi:

* Çalışmalarımıza bir süre önce başlamıştık. Kaba temizliğini yaptık. Ancak korona tedbirleri nedeniyle aşama aşama yapmak zorunda kaldık. Bronz temizliğinde belli prosedürleri yapmak zorundayız.

Anıtın alt tabakasındaki paslar temizlenince günlük oksitasyon durumu yaşandı. Böylece ortaya beyaz ve mavimtırak bir görüntü çıktı. Ama biz bunu polijen tekniğiyle aldık. Kaba, ince ve final temizliği ile Atatürk Anıtı ilk günkü görüntüsüne döndü. (İHA)