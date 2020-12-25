Okul müdüründen tepki çeken paylaşımlar

Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki Fatih Aliye Müderris Ortaokulu'nda müdür olarak görev yapan Mehmet Göktürk, sosyal medyada siyasi içerikli paylaşımlar yaptı. CHP, Ekrem İmamoğlu, Canan Kaftancıoğlu için hakaretvari ifadeler kullanan Göktürk'ün, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun ‘Ohh ohh’ şeklindeki açıklamasına göndermelerde bulunarak da birtakım paylaşımlar yaptığı görüldü.

SİYASİ İÇERİKLİ ETİKETLERLE PAYLAŞIMLAR YAPTI

Göktürk, sosyal medya platformu Twitter'da bazı siyasi gelişmeleri, birtakım benzetmelerle etiketleyerek paylaştı. Paylaşımlarında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu gibi isimleri hedef alan Göktürk, paylaşımlarında bazı gönderileri “Ohh”, “Skandallar partisi” , “RTErdogan”, “ReisinYolunda2023”, “Hadsiz Özgür Özel”, “Mutasyon” etiketleri ile paylaştı. Paylaşımlarında bazı siyasilerin yapmış olduğu açıklamaları da kullanan Göktürk'ün iktidarı destekleyen, diğer siyasiler ve siyasi partiler için hakaretvari ifadeler kullandığı görüldü.

CHP İÇİN “SKANDALLAR PARTİSİ”, İMAMOĞLU İÇİN “OOH” ETKİKETLİ PAYLAŞIMLAR YAPTI

Göktürk, paylaşımlarında CHP için ‘Skandallar partisi’ etiketi ile bazı paylaşımlar yaptı. Bir kullanıcının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için “Bu arkadaşın hiç vakit kaybetmeden acilen tam teşekküllü bir hastanede tedavisi olması şart” paylaşımını ‘Skandallar partisi’ etiketi ile kendi hesabında paylaşan Göktürk, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu içinse ‘Pinokyo’ ifadesiyle yapılan paylaşımları kendi hesabında yer verdi. İmamoğlu’na yönelik hakaretvari paylaşımları da paylaşan Göktürk’ün ‘Ohh’ ve ‘Ekremle olmaz’ etiketlerini kullandığı görüldü.