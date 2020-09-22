On Numara sonuçları açıklandı! 21 Eylül tarihli şanslı numaralar…

On Numara şans oyununda bu haftaki çekiliş sonuçları belli oldu. Yenilenen sisteme göre,80 numara arasından çekilen 22 adet numaradan 10 rakamın doğru bilinmesi halinde büyük ödül kazanılabiliyor.

ON NUMARA SONUÇLARI

On Numara'nın 21 Eylül 2020 tarihli 8. çekiliş sonuçları şu şekilde;

1-10-12-17-19-22-24-27-29-30-32-38-45-49-51-53-55-58-61-62-79-78

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir. Bir veya birden fazla kolon oynanabilir. Tek kolon ücreti 2 TL'dir. Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.