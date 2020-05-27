Önce salgın, sonra çöl sıcağı! CHP’li vekilden Muğla için ‘doğal afet bölgesi’ çağrısı

Narenciye üretiminin yoğun olduğu Köyceğiz, Ortaca, Dalaman ve Fethiye ilçelerinde incelemelerde bulunan CHP'li Erbay, çiftçilerin büyük zarar gördüğünü belirterek şunları söyledi:

* Çiftçilerimiz için çok zamansız bir dönemde tarihin en sıcak günlerini yaşadık.

* Narenciye ağaçlarının çiçek açtığı bir dönemde sıcaklıklar 47 dereceye kadar yükseldi.

* Muğla tarihinde görülmemiş bir durum bu. Bu yüksek sıcaklık, narenciye ağaçlarının çiçeklerini yaktı.

* Ardından çıkan poyraz, bütün meyveleri döktü. Mahsul olumsuz etkilendi.

* Nar, limon, portakal ve mandalina üreticisi çiftçilerimizin bahçesindeki ağaçlarda neredeyse meyve kalmadı diyebiliriz.

* Meyvelerin yüzde 90'a yakını döküldü. Narenciye üretimi Muğla için en önemli gelir kaynaklarından birisidir.

* Ancak bu sene yüzde 90'a yakın rekolte kaybı söz konusu olacaktır.

* Uzun bir zamandır virüs salgını ile mücadele eden ve zor günler geçiren çiftçilerimiz şimdi de çöl sıcaklarının ve kuvvetli poyrazın verdiği zararla mücadele etmek zorunda kaldı.

“ÇİFTÇİLERİMİZİ ÇOK ZOR GÜNLER BEKLİYOR”

Çiftçilerin emeklerinin boşa gittiğini belirten Erbay, şöyle konuştu:

* Çiftçimiz ilaçlarını, gübresini almıştı, bahçelerin bakımını yapmıştı.

* Ancak şu an beklenmeyen bu durum nedeniyle bütün emekleri ve harcamaları boşa gitti.

* Girdi maliyetlerinin her geçen gün arttığı, çiftçimizin ilaç, gübre ve mazot almakta bile zorlandığı şu durumda bütün maliyetler boşa gitti.

* Bu insanlar hayatlarını bu topraklardan kazanıyorlar. Ama şimdi bu sene yok denecek kadar az mahsul çıkacak.

* Bu insanlar nasıl geçinecek, borçlarını nasıl ödeyecekler? Bu sorunlara acilen çözüm üretilmesi gerekiyor.

“ÇİFTÇİLERİMİZ ACİL OLARAK DESTEK BEKLİYOR”

Narenciye üreticilerinin yıllardır emek verip üreterek, hem yurt içi tüketime hem de ihracata önemli katkı verdiğini de söyleyen Erbay, konuşmasını şöyle sürdürdü:

* Bu ülkeye büyük miktarda döviz kazandırdılar. Şimdi çok zor durumdalar. Devletten acil olarak destek bekliyorlar.

* Bu insanlar şu durumda bırakın borçlarını ödemeyi, yiyecek ekmek almakta zorlanacak durumdalar.

* Eğer üreticiye destek verilmezse gelecek senelerde narenciye üretilemez. Dünyada narenciye üretimi ve ihracatında önemli bir ülkeyiz ama gelecek yıllarda narenciye ithal eder duruma gelebiliriz.

* Bu nedenle acilen destek paketi hazırlanmalı. Zamansız bir şekilde Muğla tarihinin en sıcak günlerini yaşadık. Bu nedenle narenciye üretimi çok büyük zarar gördü.

* Tarım Bakanı'na ve yetkililere buradan sesleniyoruz. Bu durum bir doğal afettir. Bölgemiz acilen afet bölgesi ilan edilmelidir.

* Şimdi ilan edilmeyecekse ne zaman afet bölgesi ilan edilecektir.

* Bu durum tarım sigortası kapsamında değerlendirilmeli ve çiftçilerimiz desteklenmelidir.

* Çiftçilerimizin sigorta primleri devlet tarafından ödenmeli, çiftçilerimizin borçları ötelenmeli ve faizsiz kredi sağlanmalıdır.

* Bu konuda da gerekli çalışmalar bir an önce yapılmalıdır. Bu zor günlerde her zaman olduğu gibi emeği ile toprağı işleyen, alın teri ile sulayan çiftçilerimizin yanında olacağız.

* Tarım ve çiftçilerimiz ülkemizin geleceğidir. Bu nedenle acilen destek verilmelidir.