Ormanlık alandan 25 kamyon çöp çıktı!

Aydın'ın turistik ilçesi Kuşadası'nda yeşil alanlara, ormana, çevreye dökülen molozlar doğa dostlarını harekete geçirdi.

İnşaat yoğunluğu ve her yıl sürekli artan tadilatlar sonucu çıkan atıkların genellikle ekolojik hassasiyeti olan doğal alanlara dökülmesi doğa dostlarını isyan ettirdi.

EKODOSD, Molozların ve kullanılmayan ev eşyaları gibi atıkların kentin doğal kalmış alanlarına, yeşil makiliklerin içine ve dere yataklarına döküldüklerini gösteren fotoğraflarla bir rapor hazırlayarak Kuşadası’nın CHP’li Belediye Başkanı Ömer Günel'e sundu.

SADECE BİR ALANDAN 25 KAMYON ÇÖP ÇIKTI

EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, Belediye Başkanından Meşelikuyu mevkiinde harika bir peyzajı bulunan anıt Dişbudak ağacının etrafına, Kirazlı – Yaylaköy yolunun kıyısına ve Müjgan Şavkay dağı olarak bilinen Kemerönü mevkiindeki doğal alanlara dökülen molozların temizlenmesini talep ettiklerini söyledi.

Sürücü, “Başkan Ömer Günel raporumuzu aldıktan sonra en kısa sürede bu alanların temizleneceğini söyledi, birimleri harekete geçirdi. Her üç alandaki molozlar ve çöpler temizlendi. Sadece Kemerönü mevkiindeki alandan 25 kamyon moloz ve çöpün çıkması düşündürücüdür. En nadir bitkilerin çıktığı, yaban hayvanlarının barındığı, hele yüzlerce yıl tarihe tanıklık etmiş bir ağacın etrafına böylesine hoyratça bu atıkları dökenlerin vicdanları hiç mi sızlamıyor acaba” diye sordu.

“KİRLETENLER EN AĞIR BEDELİ ÖDEMELİ”

Kontrol edilmesinde sıkıntılar yaşanan bu sorunun çözümünde yerel yönetimler, kurumlar ve bunları atarken gören duyarlı vatandaşların işbirliği yapması gerektiğini söyleyen Sürücü, “Kuşadası'nda böylesine istenmeyen görüntülerin olmaması için işbirliği yapılmalı. Bunun bir yaptırımı olmalı, kirletenler en ağır bedeli ödemeli” diyerek bu tip alanlara; çöp, moloz ve bahçe atığı dökenler hakkında 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'nun 41. Maddesi gereği, 9 bin 898 liraya varan para cezasının uygulanması için çağrı yaptı.