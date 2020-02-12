Ozan Arif’e anıt mezar!

Ozan Arif adıyla tanınan sanatçı Arif Şirin tedavi gördüğü Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde 13 Şubat 2019 günü hayatını kaybetmişti. Sevenleri Ozan Arif için, ölüm yıl dönümünde bir anma programı gerçekleştirecek. Anma programı öncesinde sanatçı için yapılan anıt mezarda, Kıranköy mezarlığında bulunan yerine yerleştirildi.

ANIT MEZAR 7 TON AĞIRLIĞINDA

Ozan Arif’in anıt mezarını MHP’nin Balgat’ta bulunan Genel Merkezi’nin projesini çizen ünlü mimar Prof. Dr. Ahmet Vefik Alp tasarladı. Anıt mezarı yapan Osman Onuktav, “Tamamen el işçiliği ile 15 tonluk Muğla Leylak mermerini işleyerek, 7 ton ağırlığında olan mezarı 3 ayda yaptık. 13 Şubat 2020 seneyi devriyesine yetiştirdik” dedi.

ÜSTÜNDE 3 HİLAL VE SAZ VAR

Usta Mimar Ahmet Vefik Alp’in çizimini yaptığı anıt mezarın mermerden yapılan ana gövdesinde Ozan Arif’in sanatçı kimliğini anlatan saz ve milliyetçi kimliğini yansıtan 3 hilal bulunuyor. Mezarın yan yüzlerinde ise sanatçının şiirlerinden birer kıta yer alıyor. Ayrıca mezarı çevreleyen bandın üstünde tarihte kurulmuş 16 Türk devletini temsil eden kabartmalar bulunuyor.

İLGİLİ HABER Ozan Arif'in vefatı Ülkücüleri ikiye böldü

ÜLKÜCÜ CAMİADA TARTIŞMALARIN ODAĞINDAYDI

Ozan Arif yaşarken MHP Lideri Devlet Bahçeli’ye olan muhalefetiyle biliniyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sanatçı Arif Şirin’le (Ozan Arif) birçok kez davalık olmuştu.

Ozan Arif sözlerini yazdığı Plan Yapmayın Plan şarkısıyla Hrant Dink’in katili Ogün Samast ile Yasin Hayal’i övdüğü, halkı kin ve düşmanlığı sevk ettikleri suçlamasıyla İsmail Türüt’le birlikte İstanbul 16. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanmış, anacak her iki isim de beraat etmişti.

Ozan Arif’in vefatından sonra da tartışmalar yaşanmış bazı ülkücüler cenaze törenine katılırken bazıları da katılmayı tercih ederek, katılanlara tepki göstermişti.

OZAN ARİF KİMDİR?

Giresun’un Alucra ilçesine bağlı şimdiki ismi ile Yükselen eski adı ile Hapu köyünde 10 Haziran 1949’da doğdu. Babasının memuriyeti dolayısıyla, ilk ve ortaokulu Samsun`da bitirdi. 1970’de başladığı öğretmenlik mesleğinde Samsun’un Devgeriş köyünde beş yıl öğretmenlik, dört yıl ise okul müdürlüğü görevi olmak üzere üzere dokuz yıl hizmet verdi. 24 Eylül 1980 ve 5 Kasım 1991 tarihleri arasında Almanya’da yaşadı. Özellikle milliyetçi kesimin son derece beğendiği, o kesimin tutkuyla dinlediği gür sesli ozandı. Türkülerinde Türk milliyetçiliği vurgusunu açıkça belirten ülkücü bir ozandı.