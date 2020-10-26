Özgür Özel’den Erdoğan’a Fransa çağrısı

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, memleketi Manisa'da CHP Şehzadeler İlçe Başkanı Hakan Gürtunca ile birlikte EYT Sosyal yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti.

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ‘Fransız mallarını boykot' çağrısını değerlendirerek, Erdoğan'ı boykot konusunda samimi olmaya davet etti.

“DIŞ POLİTİKAYI İÇ POLİTİKAYA MALZEME YAPIYOR''

AKP'nin her zaman dış politikayı iç politikaya malzeme yaptığını vurgulayan Özel, şunları söyledi;

*Türkiye Cumhuriyeti büyük bir devlet. Dış politikayı iç politikaya alet etmemeyi bilen bir devlet. Ama son dönemlerde Adalet ve Kalkınma Partisi her sıkıştığında dünyadaki diğer bir lider ile polemiğe girerek bunu iç politikaya malzeme yapıyorlar.

*Biz Macro'nun geçmişte kullandığı sözleri de son günlerde kullandığı sözleri ve yaklaşımı da doğru bulmuyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Macron arasında uluslararası ilişkiler seviyesini takip etmeyen ve diplomatik bir dile uygun olmayan sözlerin sarf edilmesi Türkiye-Fransa ilişkilerine son derece zarar veriyor.

“ÖNCE HANIMEFENDİNİN ÇANTASINDAN KURTULSUN''

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı boykot çağırısı konusunda samimi olmaya davet eden Özel, sözlerini şöyle sürdürdü;

*Fransız mallarına boykot çağrısı önü ve arkası iyi düşünülmüş olması gereken bir çağrı. Birinci boyutu, Türkiye'de Fransa'ya dünyaca mal satan firmaların geleceğini de düşünmek lazım.

*Bunun karşı boyutunun ihtimallerini, bunun yaratacağı işsizliği ve sıkıntıyı düşünmek lazım. İkinci boyutu ise samimiyet boyutu.

*Siz Cumhurbaşkanlığı filonuzda Airbus uçaklar varsa, daha geçtiğimiz gün yeni Airbus uçaklarla ilgili THY ile ilgini anlaşma imzaladıysanız, eşiniz fiyatı 100 milyon TL'yi bulan Fransız malı çanta taşıyorsa, siz Fransa'ya asgari ücretli karnını bile zor doyuran insanlara çağrı yapıp da kendi samimiyetinizi sorgulatırsınız.

*Önce hanımefendinin Fransız marka yaklaşık 40 asgari ücret tutarındaki çantasından bir kurtulsun. Macron'u önce öyle bir protesto etsinler. Sonra cebinde simit alacak, çay içecek parası olmayan vatandaş Fransa'ya en büyük tepkisini gösterir.

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