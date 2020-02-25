Özpınar, fay hattı üzerine kurulmuş

Jeoloji Mühendisleri Odası (JMO) Van'ın Başkale İlçesi'ne bağlı Kaşkol, Gelenler, Güvendik, Özpınar, Bilgeç mahalleleri başta olmak üzere birçok yerleşim yerini yıkan depremin ilk jeolojik incelemesinde kritik verilere ulaştı.

DİĞER YERLER DE YAKIN

Yaptıkları incelemede, en fazla hasarın oluştuğu ve 7 vatandaşın yaşamını yitirdiği, Özpınar Mahallesi yerleşim alanın fay hattının tam üzerine kurulmuş olduğu tespit edildi. Güvendik, Gelenler, Bilgeç, Ömerdağı ve Kaşkol mahalleleri yerleşim alanlarının ise Başkale-Hoy Fayı zonuna çok yakın mesafelerde kurulduğuna dikkat çekildi.

100 BİN KONUT TEHLİKEDE

Aksaray, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Bolu, Bursa, Denizli, Erzurum, Eskişehir, Hakkari, Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, Kütahya, Manisa, Muğla, Sakarya, Yalova illeri ile 80'i aşkın ilçe ve 502 köyün de doğrudan fay zonları üzerine bulunduğu belirtildi. Bu zonlar üzerinde 100 binden fazla binanın yer aldığını bildiren JMO Yönetim Kurulu, TBMM'ye 100 bin konut için acil çağrıda bulundu.