Öztrak: İstanbul’un 2 büyük fatihi vardır

CHP Sözcüsü Faik Öztrak düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin yorumlarda bulundu.

Ayasofya'nın müze statüsünden çıkıp camii olarak kullanılmaya başlanma kararını değerlendiren Öztrak, “Osmanlı'nın Hukukuna dayanarak, Cumhuriyetin Hukukunu yok saydılar. Yarın öbür gün yok olmuş bu hukuka ve yok olup gitmiş padişah iradesine göre birileri daha hak iddia ederse, Osmanlı dönemindeki malını mülkünü talep ederse ne olacak” sözlerini kaydetti.

“AYASOFYA 567 YILDIR BİZİMDİR”

Öztrak, konuşmasında şu ifadeleri kullandı;

*Biz kendilerine açıkça söyledik Ayasofya müzesini camii mi yapmak istiyorsunuz? Yetki sizde öyle Danıştay kararını filan beklemeyin çıkarın bir kararname olsun bitsin. Yaptılar mı? yapamadılar.

*Bir yandan 1934'de yürürlüğe konulan Bakanlar Kurulu Kararı iptal edilmesin diye Danıştay'a sözde bir savunma veren diğer yandan da ‘Ayasofya dik duruşumuz sayesinde açıldı’ diye caka sattılar.

*Yapılanın adı siyasi riyakarlıktır, iki yüzlülüktür ama bunun kadar önemli olan başka bir hususta yetkinizi kullanmayıp kendi atadığınız hakimlerin arkasına saklanarak bedelini milletimizin ödeyeceği bir hukuki garabete neden olmanızdır.

*Bu kararla yıkılmış Osmanlı'nın Hukukuna dayanarak, Cumhuriyetin Hukukunu yok saydılar. Yarın öbür gün yok olmuş bu hukuka ve yok olup gitmiş padişah iradesine göre birileri daha hak iddia ederse, Osmanlı dönemindeki malını mülkünü talep ederse ne olacak?

*Son aldığınız Vakıf Bank hisselerini hazineye devreden kararınızı bu işin neresine koyacağız? Bunu Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne iade edecek misiniz? Bu harekette aklı başında tek bir hukukçu kalmadı mı? Tek bir işinizi de doğru düzgün yapın.

*Ayasofya 567 yıldır bizimdir ve İstanbul'un 2 büyük fatihi vardır biri Fatih Sultan Mehmet Han diğeri ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Biz 2 atamızla da gurur duyuyoruz.